Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    West Champaran : सिगरेट दो वरना गोली खाओ, कट्टा लहराकर महिला दुकानदार को धमकाया

    By Manoj Mishra Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 03:46 PM (IST)

    पश्चिम चंपारण के बेतिया में एक महिला दुकानदार को सिगरेट न देने पर एक व्यक्ति ने कट्टा दिखाकर धमकाया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेलदारी गांव में हुई इस घटना में, रेशमा खातून नामक दुकानदार ने सोनू नामक व्यक्ति पर सिगरेट देने से इनकार करने पर जातिसूचक गालियां देने और कट्टा लहराकर धमकाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    जागरण संवाददाता, बेतिया : पश्चिम चंपारण जिले में एक महिला दुकानदार को सिर्फ इसलिए बदसलूकी और धमकी झेलनी पड़ी क्योंकि उसने सिगरेट देने से इनकार कर दिया। गुस्से में एक व्यक्ति ने कट्टा लहराकर दहशत फैला दी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेलदारी गांव में महिला दुकानदार द्वारा ग्राहक के हाथ में सिगरेट नहीं पकड़ाने पर ग्राहक नाराज हो गया और देशी कट्टा दिखा धमकाने लगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

    मामले में बेलदारी निवासी दुकानदार रेशमा खातून ने अपने ही गांव के सोनू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। मुफस्सिल थानाध्यक्ष सम्राट सिंह ने बताया कि रेशमा खातून की शिकायत पर उसके ही गांव के सोनू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। रेशमा खातून ने पुलिस से बताया है कि 19 अक्टूबर की शाम वह अपने दुकान पर थी। इसी दौरान उसके गांव का सोनू दुकान पर आया और सिगरेट मांगा।

    रेशमा दुकान पर मौजूद एक बच्चे से उसके पास सिगरेट भेजवा दी। बच्चे के हाथ से सिगरेट लेने से इनकार करते हुए सोनू कहने लगा कि तुम अपने हाथ से मेरे हाथ में सिगरेट पकड़ाओ। ऐसा नहीं करने पर गंदी-गंदी जाति सूचक गाली देने लगा। रेशमा इसका विरोध की तो वह अपने पास रखे देसी कट्टा निकाल लिया और धमकाने लगा। शोर करने पर रेशमा को बचाने उसके पड़ोसी इमरान उमर आए। तब आरोपित उनके साथ भी गाली गलौज, मारपीट करने लगा और कट्टे के बल पर उन्हें भी धमकाने लगा।

    अलग-अलग मामलों के 42 आरोपित गिरफ्तार

    बेतिया : विभिन्न थाने की पुलिस गुरुवार को छापेमारी कर अलग-अलग मामले के 42 आरोपितों को गिरफ्तार की है। पुलिस इंस्पेक्टर विश्व मोहन चौधरी ने बताया कि विभिन्न थाने की पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई में 22 वारंटी समेत 42 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से 15 की गिरफ्तारी उत्पाद अधिनियम के तहत की गई है। अजमानतीय 75 वारंट का निष्पादन किया गया है। पुलिस इन सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दी है। विगत 24 घंटे में पुलिस की कार्रवाई में 202 लीटर 320 मिलीलीटर शराब, एक पासपोर्ट, एक ड्राइविंग लाइसेंस, चार एटीएम कार्ड, दो मोबाइल फोन, 1400 डॉलर, 22 यूरो, 12 सेंट, 960 भारतीय रुपये, चार सौ नेपाली मुद्रा व छह बाइक जब्त किया गया है। अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से चलाए गए वाहन जांच के दौरान पुलिस यातायात नियमों का उल्लंघन करने और आधे अधूरे कागजात वाले वाहन चालकों से एक लाख 30 हजार रुपये जुर्माना वसूल की है।