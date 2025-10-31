West Champaran : सिगरेट दो वरना गोली खाओ, कट्टा लहराकर महिला दुकानदार को धमकाया

जागरण संवाददाता, बेतिया : पश्चिम चंपारण जिले में एक महिला दुकानदार को सिर्फ इसलिए बदसलूकी और धमकी झेलनी पड़ी क्योंकि उसने सिगरेट देने से इनकार कर दिया। गुस्से में एक व्यक्ति ने कट्टा लहराकर दहशत फैला दी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेलदारी गांव में महिला दुकानदार द्वारा ग्राहक के हाथ में सिगरेट नहीं पकड़ाने पर ग्राहक नाराज हो गया और देशी कट्टा दिखा धमकाने लगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज मामले में बेलदारी निवासी दुकानदार रेशमा खातून ने अपने ही गांव के सोनू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। मुफस्सिल थानाध्यक्ष सम्राट सिंह ने बताया कि रेशमा खातून की शिकायत पर उसके ही गांव के सोनू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। रेशमा खातून ने पुलिस से बताया है कि 19 अक्टूबर की शाम वह अपने दुकान पर थी। इसी दौरान उसके गांव का सोनू दुकान पर आया और सिगरेट मांगा।

रेशमा दुकान पर मौजूद एक बच्चे से उसके पास सिगरेट भेजवा दी। बच्चे के हाथ से सिगरेट लेने से इनकार करते हुए सोनू कहने लगा कि तुम अपने हाथ से मेरे हाथ में सिगरेट पकड़ाओ। ऐसा नहीं करने पर गंदी-गंदी जाति सूचक गाली देने लगा। रेशमा इसका विरोध की तो वह अपने पास रखे देसी कट्टा निकाल लिया और धमकाने लगा। शोर करने पर रेशमा को बचाने उसके पड़ोसी इमरान उमर आए। तब आरोपित उनके साथ भी गाली गलौज, मारपीट करने लगा और कट्टे के बल पर उन्हें भी धमकाने लगा।