    Bihar Election 2025: पीएम मोदी के बाद चंपारण में शाह, नड्डा और योगी का डिमांड, चुनावी महासमर में भरेंगे जोश

    By Sunil Tiwari Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 04:04 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 नवंबर को बेतिया में रैली होगी। एनडीए उम्मीदवारों की इच्छा है कि पीएम मोदी उनके क्षेत्र में सभा करें। अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ की सभाएं भी कराने की तैयारी है। भाजपा ने संभावित सभा स्थलों की पहचान शुरू कर दी है और जिला से मंडल स्तर तक बैठकें हो रही हैं। प्रशासनिक हलचल भी तेज हो गई है।

    जागरण संवाददाता, बेतिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आठ नवंबर को बेतिया के कुड़िया कोठी में सभा होगी। हालांकि एनडीए के सभी उम्मीदवारों की चाहत है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में पीएम मोदी की सभा हो। उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद सर्वाधिक डिमांड यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की है।

    पहले चरण का प्रचार अभियान समाप्त होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाएं भी जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कराने की तैयारी चल रही है।

    हालांकि इन नेताओं का कार्यक्रम अभी आधिकारिक रूप से तय नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि पहले चरण के चुनाव प्रचार समाप्त होते ही इनकी सभाओं की तिथियां घोषित की जाएंगी।

    भाजपा ने इन संभावित सभाओं की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। जिला से लेकर मंडल स्तर तक की बैठकें हो रही हैं। नेताओं के आगमन से पहले संभावित सभा स्थलों की पहचान की जा रही है।

    चनपटिया, नरकटियागंज, बेतिया, लौरिया और वाल्मीकिनगर विधानसभा क्षेत्र को प्राथमिकता में रखा गया है। पश्चिमी चंपारण के सांसद डा संजय जायसवाल ने बताया कि चंपारण के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में इन नेताओं का चुनावी सभाएं होंगी। लेकिन अभी इसकी तिथि तय नहीं हुई है।

    भाजपा नेताओं का कहना है कि मोदी की सभा से पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। अब शाह, नड्डा और योगी की सभाएं इस जोश को और बढ़ा देंगी। भाजपा नेता रवि सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की सभा से एनडीए को मजबूती मिलेगी।

    सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्री अमित शाह की सभा सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से अहम मानी जा रही है। जेपी नड्डा का फोकस संगठनात्मक मजबूती पर रहेगा, जबकि योगी आदित्यनाथ अपनी लोकप्रिय छवि से माहौल को गरमाने का काम करेंगे।

    भाजपा जिलाध्यक्ष रूपक श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य सिर्फ सभा नहीं, बल्कि हर सभा को संगठन के शक्ति प्रदर्शन में बदलना है। बूथ स्तर तक जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, ताकि शीर्ष नेताओं के संदेश सीधे मतदाताओं तक पहुंचे।

    जिले में अब प्रशासनिक हलचल भी बढ़ गई है। संभावित सभाओं को देखते हुए पुलिस-प्रशासन सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को लेकर तैयारियों में जुट गया है।