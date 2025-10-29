West Champaran News: भारत-नेपाल सीमा पर पकड़ाया अमेरिकी नागरिक, SSB कर रही पूछताछ
पश्चिम चंपारण में भारत-नेपाल सीमा पर एक अमेरिकी नागरिक को पकड़ा गया है। सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) उससे पूछताछ कर रही है। एसएसबी अधिकारी मामले की छानबीन कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस व्यक्ति का भारत आने का उद्देश्य क्या था। एसएसबी हर पहलू से जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, बेतिया। दक्षिण अमेरिका से एक माह के वीजा पर नेपाल आए आस्कर अगास्टो (55 वर्ष) बुधवार की दोपहर दो बजे के आसपास मैनाटाड़ के बभनौली गांव सटे भारत-नेपाल सीमा पर स्थित एसएसबी के आउट पोस्ट पर पकड़ा गया है।
वह एक माह की वीजा पर नेपाल घुमने के लिए आया था। वहां से किसी नेपाली नागरिक ने इसे भारत दर्शन का लालच देकर 500 डालर लेने के बाद बुधवार की सुबह मैनाटांड़ में लाकर छोड़ दिया फरार हो गया।
आस्कर अगास्टो फिर नेपाल जा रहा था, इसी दौरान पकड़ा गया है। उसके साथ मैनाटांड़ के बास्था गांव का एक युवक भी धराया है। एसएसबी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं।
नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है।
