    Bihar News: भारत दर्शन की लालच में फंसा अमेरिकी नागरिक, बॉर्डर पर पकड़ा गया

    By Pankaj Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 09:28 AM (IST)

    पर्यटन वीजा पर नेपाल आए एक अमेरिकी नागरिक को भारत में घुसने की कोशिश करते हुए एसएसबी ने मैनाटांड़ बॉर्डर पर पकड़ा। उसके साथ एक स्थानीय युवक भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला कि वह भारत घूमने की लालच में एक नेपाली नागरिक के साथ आया था, जो उसे मैनाटांड़ में छोड़कर गायब हो गया। नेपाल लौटने के दौरान वह पकड़ा गया।

    बॉर्डर पर पकड़ा गया अमेरिकी नागरिक। (जागरण)

    संवाद सूत्र, मैनाटांड़। पर्यटन वीजा पर चार दिन पूर्व नेपाल आए दक्षिण अमेरिका के आस्कर अगास्टो (55 वर्ष) को बुधवार की दोपहर दो बजे के आसपास भारत से नेपाल में घुसने के दौरान मैनाटाड़ के बभनौली गांव सटे सीमा पर स्थित एसएसबी आउट पोस्ट के जवानों ने पकड़ लिया।

    उसके साथ मैनाटांड़ बस्था गांव का एक युवक भी पकड़ा गया है। एसएसबी 47 वीं बटालियन के मुख्यालय रक्सौल में पूछताछ की जा रही है। भारत-नेपाल बॉर्डर से दो किमी दूर बभनौली एसएसबी आउट पोस्ट प्रभारी राजकुमार ने बताया कि संदिग्ध परिस्थिति में बाइक से जा रहे दो लोगों को पकड़ा गया है।

    जांच के बाद हीं कुछ कहा जा सकता है। बताया जाता है कि एक माह के पर्यटन वीजा पर आस्कर अगास्टो चार दिन पूर्व नेपाल आया और वीरगंज में कोई नेपाली नागरिक उसे 500 डॉलर लेकर भारत धूमाने के लिए बुधवार की सुबह मैनाटांड़ लेकर आया था।

    मैनाटांड़ा में थाना चौक के समीप आस्कर अगास्टो को छोड़कर नेपाली नागरिक गायब हो गया। करीब तीन घंटे तक आस्कर अगास्टो उसका इंतजार किया। बाद में वह नेपाल लौटने के लिए बेचैन हो गया। इसी दौरान मैनाटांड़ थाना चौक के समीप बस्ठा निवासी मिस्टर मियां मिल गया।

    अमेरिकी नागरिक ने उससे मदद मांगी और 100 रुपये देने का वादा किया। फिर बस्ठा निवासी मिस्टर मियां उसे बाइक पर बैठाकर नेपाल छोड़ने जा रहा था, इसी दौरान एसएसबी के बभनौली आउट पोस्ट पर वाहन जांच करते दोनों को एसएसबी जवानों ने पकड़ लिया है।

    मिस्टर मियां की अपाची बाइक को भी एसएसबी ने जब्त किया है। बताया जाता है कि नेपाली नागरिक आस्कर अगास्टो को वसंतपुर के रास्ते भारतीय सीमा में प्रवेश करा दिया था। यहां सुरक्षा जांच में बड़ी चूक हुई है।

    जांच नहीं होने के कारण अमेरिकी नागरिक आसानी से भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया था। फिलहाल, एसएसबी के स्थानीय अधिकारी कुछ भी बताने से इन्कार कर रहे हैं।