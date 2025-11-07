Language
    बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता के घर पर बम से हमला

    By Manoj Mishra Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:35 PM (IST)

    West Champaran News: बिहार के बेतिया में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता प्रतीक एडविन शर्मा के घर पर बाइक सवार अपराधियों ने बम फेंका। घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

    Hero Image

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जासं, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। West Champaran News: अपराधियों ने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रतीक एडविन शर्मा के कमलनाथ नगर स्थित आवास पर बम विस्फोट किया हैं।

    हालांकि इसमें किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। घटना गुरुवार की देर शाम की है। बाइक पर सवार पांच अपराधियों ने चलती बाइक से घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए।

    नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में प्रतीक एडविन शर्मा की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही हैं। विस्फोटक सिर्फ आवाज करने वाला था।

    सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की कोशिश की जा रही हैं। शीघ्र ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार गुरुवार की शाम भाजपा नेता प्रतीक एडविन शर्मा कुड़िया कोठी में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित सभा स्थल पर तैयारी का जायजा ले रहे थे।

    इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उनके घर के अहाते में चलती बाइक से बम फेंका और उज्जैन टोला की ओर फरार हो गए। बम की आवाज इतनी तेज थी कि डेढ़ सौ मीटर दूर तक के लोगों को महसूस कि उनके घर के पास ही कोई तेज धमाका हुआ हैं।

    प्रतीक एडमिन शर्मा ने बताया कि घर वालों ने इसकी सूचना उन्हें फोन से दी। करीब एक घंटे के बाद वे घर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज जांच करने पर दिखा की 20- 22 आयु वर्ग के दो बाइक पर सवार पांच अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है।

    एक बाइक पर तीन और दूसरी बाइक पर दो अपराधी सवार थे। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की।

    पुलिस रात करीब दो बजे तक अपराधियों के भागने वाले रास्ते में लगे सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर अपराधियों के पहचान करने की कोशिश की।