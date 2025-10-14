West Champaran News : बाघ के रेस्क्यू के बाद अब खेतों में बढ़ी चहल पहल

संवाद सूत्र, गौनाहा (पश्चिम चंपारण) : प्रखंड के सिसई गांव में पिछले कई दिनों से बाघ के चहलकदमी से ग्रामीणों में फैली दहशत आखिर खत्म हो गई है। वन विभाग की टीम ने लगातार दो दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद गन्ने के खेत से बाघ को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रेस्क्यू अभियान में वन कर्मियों की सक्रियता और ग्रामीणों के सहयोग ने अहम भूमिका निभाई। ग्रामीणों ने बताया कि बाघ के डर से वे पिछले कई दिनों से खेतों की ओर नहीं जा रहे थे। मवेशियों को चराने और बच्चों को स्कूल भेजने तक में भय बना हुआ था। सिसई के अभिमन्यु कुमार, नंदकिशोर यादव, मुकेश यादव और संतोष कुमार ने बताया कि वन विभाग ने इलाके को पूरी तरह घेराबंदी कर रखा था, जिससे कोई अप्रिय घटना न हो।

बाघ के सफल रेस्क्यू के बाद क्षेत्र में राहत और सुरक्षा का माहौल लौट आया है। ग्रामीणों ने फिर से खेती-किसानी और दैनिक कार्य शुरू कर दिए हैं। सिसई के आसपास धान की कटनी शुरू हो गई है। रेंजर सुनील कुमार पाठक ने बताया कि ग्रामीणों का सहयोग सराहनीय रहा और सभी ने सुरक्षा नियमों का पालन किया।