West Champaran : यूपी से शराब पीकर बिहार आने वालों पर विशेष नजर, मिला टास्क
बगहा में एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बिहार-यूपी सीमा पर बने चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने थानाध्यक्षों को यूपी सीमा पर विशेष निगरानी रखने का आदेश दिया, क्योंकि चुनाव के दौरान शराब का सेवन और खेप लाने की आशंका है। पिपरासी, धनहा, भितहा और ठकराहा थाना क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। एसपी ने धनहा और ठकराहा थाना का निरीक्षण कर लंबित मामलों की समीक्षा की।
संवाद सहयोगी, बगहा ( पश्चिम चंपारण) । यूपी से शराब पीकर बिहार की सीमा में प्रवेश करने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। ऐसे लोगों को चिह्रित कर कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए एसपी सुशांत कुमार सरोज ने गुरुवार की शाम बिहार व यूपी की सीमा पर बने पुलिस चेक पोस्ट का निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने मौके पर उपस्थित थानाध्यक्षों को यूपी की सीमा पर बने पुलिस चेक पाेस्ट पर विशेष नजर रखने का आदेश देते हुए कहा कि इन पोस्ट पर अधिक ध्यान देना है। कारण कि चुनाव के समय चल रहा है। ऐसे में बिहार सीमा के लोग पड़ोस के यूपी में जाकर शराब का सेवन भी कर सकते है। साथ ही उम्मीदवार या उनके समर्थक शराब की खेप भी ला सकते है। इस लिए इन पोस्टों पर नियमित जांच अभियान चलाया जाय।
यहां बता दे कि बगहा पुलिस जिले के पिपरासी, धनहा, भितहा व ठकराहा थाना क्षेत्र यूपी से लगा हुआ है। इन थाना क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को यूपी में जाने के लिए रास्ते की जरूरत नहीं है। जो जहां से चाहेगा यूपी की सीमा में प्रवेश कर जाएगा। ऐसे में इन थाना क्षेत्र के पुलिस को विशेष चौकसी की जरूरत है।
इसके बाद एसपी श्री सरोज ने धनहा व ठकराहा थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने थानों में लंबित चल रहे मामलों की समीक्षा करते हुए फाइलों का संधारण बेहतर तरीके से करने व कांडों का पर्वेक्षण करने वाले बगहा एसडीपीओ कुमार देवेन्द्र व धनहा अंचल के पुलिस निरीक्षण को निर्देश दिया कि थानों में जो भी मामला लंबित चल रहा है। उसका पर्यवेक्षण समय से करते हुए पुलिस पदाधिकारियाें को आगे की कार्रवाई करने आदेश जारी किया जाय।
18 लीटर शराब जब्त, धंधेबाज फरार
बगहा : नौरंगिया थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र में महुअवा में छापेमारी कर 18 लीटर शराब जब्त किया है जबकि धंधेबाज पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। थानाध्यक्ष शुभम कुमार ने बताया कि बुधवार की शाम गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त गांव में सुरेश महतो व तिलक महतो के घर चोरी छिपे शराब की बिक्री की जा रही है। जिसके बाद पुलिस टीम के साथ छापेमारी की गई। छापेमारी टीम को देख धंधेबाज घर छोड़ फरार हो गए। तलाशी के दौरान दोनों के घर से उक्त शराब की खेप बरामद किया गया। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर फरार दोनों धंधेबाज की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
