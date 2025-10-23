West Champaran : यूपी से शराब पीकर बिहार आने वालों पर विशेष नजर, मिला टास्क

संवाद सहयोगी, बगहा ( पश्चिम चंपारण) । यूपी से शराब पीकर बिहार की सीमा में प्रवेश करने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। ऐसे लोगों को चिह्रित कर कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए एसपी सुशांत कुमार सरोज ने गुरुवार की शाम बिहार व यूपी की सीमा पर बने पुलिस चेक पोस्ट का निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने मौके पर उपस्थित थानाध्यक्षों को यूपी की सीमा पर बने पुलिस चेक पाेस्ट पर विशेष नजर रखने का आदेश देते हुए कहा कि इन पोस्ट पर अधिक ध्यान देना है। कारण कि चुनाव के समय चल रहा है। ऐसे में बिहार सीमा के लोग पड़ोस के यूपी में जाकर शराब का सेवन भी कर सकते है। साथ ही उम्मीदवार या उनके समर्थक शराब की खेप भी ला सकते है। इस लिए इन पोस्टों पर नियमित जांच अभियान चलाया जाय।

यहां बता दे कि बगहा पुलिस जिले के पिपरासी, धनहा, भितहा व ठकराहा थाना क्षेत्र यूपी से लगा हुआ है। इन थाना क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को यूपी में जाने के लिए रास्ते की जरूरत नहीं है। जो जहां से चाहेगा यूपी की सीमा में प्रवेश कर जाएगा। ऐसे में इन थाना क्षेत्र के पुलिस को विशेष चौकसी की जरूरत है।

इसके बाद एसपी श्री सरोज ने धनहा व ठकराहा थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने थानों में लंबित चल रहे मामलों की समीक्षा करते हुए फाइलों का संधारण बेहतर तरीके से करने व कांडों का पर्वेक्षण करने वाले बगहा एसडीपीओ कुमार देवेन्द्र व धनहा अंचल के पुलिस निरीक्षण को निर्देश दिया कि थानों में जो भी मामला लंबित चल रहा है। उसका पर्यवेक्षण समय से करते हुए पुलिस पदाधिकारियाें को आगे की कार्रवाई करने आदेश जारी किया जाय।