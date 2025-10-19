Language
    जेईई की तैयारी कर रहे शिवम की करंट से मौत, दिवाली से पहले मातम

    By Prabhat Mishra Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 06:34 PM (IST)

    पश्चिम चंपारण के मुजौना गांव में दिवाली की सफाई करते समय करंट लगने से जेईई की तैयारी कर रहे शिवम कुमार की मौत हो गई। नरकटियागंज में कपड़े की दुकान चलाने वाले मनोज कुमार के बेटे शिवम को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना से परिवार में शोक का माहौल है।

    Hero Image

    युवक को अस्पताल लेकर इलाज के लिए पहुंचे स्वजन। जागरण

    जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। शिकारपुर थाना क्षेत्र के सुगौली पंचायत अंतर्गत मुजौना गांव में रविवार को करंट लगने से मनोज कुमार के पुत्र शिवम कुमार की मौत हो गई। मृतक के पिता नरकटियागंज बाजार में कपड़े की दुकान चलाते हैं। शिवम जेईई परीक्षा की तैयारी कर रहा था। दिवाली को लेकर घर में सफाई के दौरान बिजली उपकरण को ठीक कर रहा था, तभी अचानक करंट के चपेट में आ गया।बेहोशी हालत में आनन-फानन में अनुमंडल अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से कटकर सहरसा के यात्री की मौत

    नरकटियागंज: जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या तीन पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से ट्रेन से कटकर एक यात्री की मौत शनिवार की शाम में हो गई। मृतक की पहचान सहरसा जिले केसिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल में बलवाहाट निवासी प्रशांत सिंह के रूप में हुई है। नरकटियागंज जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या तीन पर आनंद विहार से पूर्णिया कोर्ट जाने वाली स्पेशल गाड़ी संख्या 05580 नरकटियागंज जंक्शन पर पहुंची थी।

    अचानक बिगड़ गया संतुलन 

    इसी दौरान ट्रेन के एक बोगी से प्रशांत सिंह पानी खरीदने के लिए नीचे उतरे। पानी लेकर चल ही रहे थे कि ट्रेन खुल गई। खुलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और फिसल कर प्लेटफार्म और ट्रेन के गैप में गिर गएं। जिससे घटनास्थल पर ही कट कर उनकी मौत हो गई। शरीर दो टुकड़ा में बंट गया। यात्रियों एवं आसपास के रेल कर्मचारियों ने इसकी सूचना स्टेशन अधीक्षक एवं रेल पुलिस को दिया। पुलिस पदाधिकारी जयप्रकाश मिश्रा व अन्य जवानों ने शव को बरामद कर लिया तथा यहां से पुलिस को मृतक का मोबाइल भी मिला। मोबाइल की मदद से परिजनों को सूचना दी गई। नरकटियागंज रेल थानाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि मोबाइल के आधार पर मृतक के परिजनों से संपर्क किया गया है। उन्होंने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों के हवाले कर दिया गया है।