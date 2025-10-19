जेईई की तैयारी कर रहे शिवम की करंट से मौत, दिवाली से पहले मातम

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। शिकारपुर थाना क्षेत्र के सुगौली पंचायत अंतर्गत मुजौना गांव में रविवार को करंट लगने से मनोज कुमार के पुत्र शिवम कुमार की मौत हो गई। मृतक के पिता नरकटियागंज बाजार में कपड़े की दुकान चलाते हैं। शिवम जेईई परीक्षा की तैयारी कर रहा था। दिवाली को लेकर घर में सफाई के दौरान बिजली उपकरण को ठीक कर रहा था, तभी अचानक करंट के चपेट में आ गया।बेहोशी हालत में आनन-फानन में अनुमंडल अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से कटकर सहरसा के यात्री की मौत नरकटियागंज: जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या तीन पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से ट्रेन से कटकर एक यात्री की मौत शनिवार की शाम में हो गई। मृतक की पहचान सहरसा जिले केसिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल में बलवाहाट निवासी प्रशांत सिंह के रूप में हुई है। नरकटियागंज जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या तीन पर आनंद विहार से पूर्णिया कोर्ट जाने वाली स्पेशल गाड़ी संख्या 05580 नरकटियागंज जंक्शन पर पहुंची थी।