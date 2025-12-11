Bihar Crime News : पश्चिम चंपारण में मारपीट कर युवक की हत्या, लोगों ने किया सड़क जाम

जागरण संवाददाता, बेतिया। West champaran crime : बेतिया-नौतन पथ पर बगही पुल के समीप बुधवार की शाम अज्ञात अपराधियों के द्वारा मारपीट कर जख्मी किए गए बसवरिया के पिपल चौक निवासी राहुल कुमार (20) की मोतिहारी में इलाज के दौरान मौत हो गई।

गुरुवार को शव बसवरिया पहुंचते ही घटना से नाराज ग्रामीणों ने गणेश चौक के समीप बेतिया-नौतन मुख्य पथ को जाम कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। ग्रामीण हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। सड़क जाम के कारण करीब दो घंटे तक यातायात बाधित रहा। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस ने लोगों को समझाकर सड़क जाम हटवाया। एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि बसवरिया पिपल चौक निवासी स्व. मुन्ना पटेल के पुत्र राहुल कुमार बुधवार की देर शाम बगही बाजार में जख्मी अवस्था में मिले थे। उनकी मौत इलाज के दौरान हुई है। स्वजनों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

राहुल के फुफेरा भाई बिट्टू कुमार ने बताया कि राहुल बुधवार की देर शाम अपने दोस्त बसवरिया निवासी रमेश पटेल के पुत्र कबीर कुमार (20) के साथ बाइक से बगही बाजार गए थे। लगभग 8:45 बजे सूचना मिली कि दोनों गंभीर रुप से जख्मी अवस्था में बाजार से पहले गिरे हुए है।

सूचना पर स्वजन मौके पर पहुंचे और उन्हें उठाकर गवर्नमेंट मेडिकल कालेज अस्पताल ले आए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद राहुल पटेल की स्थिति गंभीर देख चिकित्सकों ने रेफर कर दिया। स्वजन राहुल को मोतिहारी के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में ले गए।

वहां इलाज के दौरान गुरुवार की सुबह 6:30 बजे राहुल की मौत हो गई। मोतिहारी में ही शव का पोस्टमार्टम कराया गया। स्वजनों ने आरोप लगाया कि सनसरैया व आसपास के कुछ युवकों ने राहुल व उसके दोस्त के साथ मारपीट की। जिससे दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए।

जख्मी कबीर कुमार का इलाज जीएमसीएच में हो रहा है। उसके सिर पर चोट लगी है। हालांकि ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें बुधवार कि शाम दुर्घटना में दोनों की घायल होने की सूचना मिली थी। लेकिन यह हत्या का मामला है।