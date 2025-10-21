West Champaran : भैंस को नहलाने गए, खुद डूब गए, पंडई नदी में अधेड़ की मौत

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण )। : लौरिया प्रखंड के साठी गांव में मंगलवार की शाम करीब 5:30 बजे पंडई नदी में भैंस नहलाने गए एक व्यक्ति (55) की डूबने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान साठी गांव निवासी कमलेश तिवारी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, कमलेश तिवारी साठी गांव के सामने तेलियाबारी घाट पर पंडई नदी में अपनी भैंस नहलाने गए थे। इसी दौरान वे गहरे पानी की चपेट में आ गए और डूब गए।

आस-पास मौजूद चरवाहों ने जब देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया और घटना की सूचना ग्रामीणों व परिजनों को दी। सूचना मिलते ही पहुंचे गांव के लोगों ने काफी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला। मुखिया पति वीरेंद्र उपाध्याय ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कमलेश तिवारी की मौत डूबने से हुई है। घटना की सूचना अंचलाधिकारी लौरिया को दे दी गई है। घटना से साठी गांव में शोक का माहौल है।