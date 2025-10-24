पश्चिम चंपारण में रंगदारी का आरोपी गिरफ्तार, दवा व्यवसायी से मांगी थी फिरौती
पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में शिकारपुर पुलिस ने रमेश कुमार राउत नामक एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। उस पर एक दवा व्यवसायी से एक लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है। पुलिस ने उसके घर से एक देसी कट्टा भी बरामद किया है। तकनीकी जांच में पता चला कि वह हथियारों की खरीद-बिक्री में भी शामिल था। पुलिस उसके सहयोगी राहुल राय से पूछताछ कर रही है।
जागरण संवाददाता, नरकटियागंज । नगर के पुरानी बाजार स्थित दवा व्यवसायी से एक लाख रुपये रंगदारी मांगने के मामले में शिकारपुर पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपित के घर से देसी कट्टा भी बरामद किया है। गिरफ्तार बदमाश नंदपुर नया टोला निवासी रमेश कुमार राउत है। थानाध्यक्ष ज्वाला कुमार सिंह ने बताया कि 19 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे पुरानी बाजार के दवा व्यवसायी पप्पू जायसवाल को फोन कर एक लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी।
इस संबंध में व्यवसायी ने 20 अक्टूबर को शिकारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर मुख्य आरोपित रमेश राउत को चीनी मिल के पास पुल से गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में रमेश के मोबाइल से पिस्टल और कट्टा सहित कई हथियारों की तस्वीरें मिलीं। पूछताछ में उसने बताया कि वह अपने सहयोगी राहुल राय के साथ मिलकर हथियारों की खरीद-बिक्री का काम करता है। रमेश की निशानदेही पर उसके ही घर में छापेमारी की गई, जहां उसके बिस्तर के नीचे से एक देसी कट्टा बरामद हुआ।
थानाध्यक्ष ने बताया कि इसने अपने साथी पोखरा चौक निवासी राहुल राय की भी संलिप्तता बताई है। उसके बाद राहुल राय को प्रकाश नगर से पकड़ा गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। मामले में संलिप्त पाए जाने पर अगली कार्यवाई की जाएगी। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश रमेश के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
फरार चल रहे चार शराब धंधेबाज गिरफ्तार
नवलपुर। नवलपुर पुलिस ने गुरुवार की रात छापेमारी कर फरार चल रहे चार शराब धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने बताया कि बिहार मद्य निषेध अधिनियम में नामजद पिपरहिया निवासी ब्रज मोहन चौधरी, मनोज चौधरी, नवलपुर निवासी हरेंद्र यादव एवं शनिचरी नयाबस्ती निवासी अंकित चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। चारों के खिलाफ न्यायालय से वारंट निर्गत है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अभिरक्षा में इन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भेजा गया है।
