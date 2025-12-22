West champaran : तेज रफ्तार डिलीवरी वैन की टक्कर से 10 फीट दूर गिरा किसान, मौत

जागरण संवाददाता, बेतिया। श्रीनगर थाना क्षेत्र के उत्तरी पटजिरवा पंचायत अंतर्गत पूजहां वार्ड संख्या नौ में सोमवार की दोपहर बाद एक बजे के आसपास तेज रफ्तार पिकअप (गैस एजेंसी की डिलीवरी वैन) ने सरेह में फसल की निगरानी कर घर लौट रहे साइकिल सवार किसान को ठोकर मार दी।

बैरिया के रीभा एचपी गैस एजेंसी की सिलेंडर डिलीवरी वैन की रफ्तार इतनी तेज थी कि ठोकर लगने के बाद किसान साइकिल के साथ करीब दस फिट की दूरी पर उछल कर गिरा। सिर के बल गिरने से बैरिया प्रखंड के घोड़ियां गांव निवासी रामवेलास राय (50) गंभीर रुप में घायल हो गए।

पिकअप छोड़कर चालक फरार हो गया। पिकअप वैन पर रसोई गैस का सिलेंडर लदा हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से स्वजन ने घायल को तुरंत बेतिया जीएमसीएच पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। लेकिन, सिर और शरीर में गंभीर चोट के कारण इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।