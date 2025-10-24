Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    विधानसभा चुनाव की जंग तेज, नरकटियागंज-सिकटा में 802 ईवीएम हुईं सील

    By Rahul Verma Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 04:37 PM (IST)

    पश्चिम चंपारण में विधानसभा चुनाव की तैयारी ज़ोरों पर है। नरकटियागंज और सिकटा में 802 ईवीएम सील की गईं। चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मशीनों की जाँच और सीलिंग की गई। ईवीएम की सुरक्षा के लिए स्ट्रांग रूम की 24 घंटे निगरानी की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

     ब्रज गृह को शील करवाते दोनों एआरओ। सौ. प्रशासन

    संवाद सहयोगी, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नरकटियागंज और सिकटा विधानसभा के लिए कुल 802 ईवीएम गुरूवार की देर शाम नरकटियागंज पहुंचा। दोनों विधानसभाओं के लिए बनाए गए ब्रज गृह में इन्हें सुरक्षित रखा गया। कृषि बाजार के गोदाम संख्या चार (ए) में नरकटियागंज के लिए बने ब्रज गृह में 391 ईवीएम को सुरक्षित रखवाया गया और उसके बाद एआरओ सह बीडीओ सूरज कुमार सिंह एवं एआरओ सह रजिस्ट्रार राम कृष्ण कुमार की उपस्थिति में ब्रज गृह को शील किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एआरओ सह बीडीओ सूरज कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव को लेकर यहां 391 ईवीएम मंगाया गया है। इसमें 391 बीयू, 391 सीयू और 387 वीवीपैट शामिल है। एआरओ ने यह भी बताया कि नरकटियागंज में कुल 326 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी बूथों पर एक एक ईवीएम लगाया जाएगा। इसमें रिजर्व के लिए 20 प्रतिशत अधिक ईवीएम उपलब्ध करवाया गया है। ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जाएगा।

    29 अक्टूबर को ईवीएम का रेंडमाइजेशन कर बूथवार रखवाया जाएगा। इसके बाद एक - दो नवंबर से ईवीएम कमीशनिंग किया जाएगा। इधर सिकटा में भी विधानसभा चुनाव को लेकर कुल 343 बूथ बनाए गए हैं। कृषि बाजार के गोदाम संख्या चार (बी) में इसके लिए बनाए गए ब्रज गृह में 411 ईवीएम मंगाया गया है। जिसमें 411 बीयू, 411 सीयू तथा 408 वीवीपैट है। दोनों विधानसभा के ईवीएम को ब्रजगृह में सुरक्षित रखकर शील कर दिया गया है। इसकी निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है। जबकि ब्रज गृह के बाहर जवानों को भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है।

    सभी अभ्यर्थियों को मिला प्रतीक चिन्ह

    नरकटियागंज: विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को अनुमंडल में नरकटियागंज के सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित प्रतीक चिन्ह आवंटित किया गया। आरओ सह एसडीएम सूर्य प्रकाश गुप्ता ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले सभी 12 अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। इसमें केतली, मोतियों का हार, चूड़ियां, फूलगोभी, बाल्टी आदि प्रतीक चिन्ह शामिल है। इधर दूसरी ओर सिकटा विधानसभा के अभ्यर्थियों को भी चारपाई, अंगूर, गैस सिलेंडर आदि प्रतीक चिन्ह आवंटित किए गए। बता दें कि सिकटा से अब कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं।