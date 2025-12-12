मिड-डे मील में खराब अंडा खाने से 8 बच्चे और रसोइया बीमार, प्राथमिक विद्यालय में मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, मझौलिया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय दुबौलिया में शुक्रवार को मध्यान भोजन खाने के बाद अचानक आठ बच्चों और रसोइया की तबीयत बिगड़ने से विद्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई। मामले की सूचना मिलते ही सीएचसी मझौलिया से एंबुलेंस मौके पर पहुंची और सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉ. प्रगति ने उनका उपचार किया। डॉक्टर ने बताया कि सभी बच्चे अब सामान्य स्थिति में हैं और मामला स्पष्ट रूप से फूड पॉइजनिंग का है।

अंडा खाने के बाद पेट में दर्द बीमार छात्रों ने बताया कि मध्यान भोजन में दिए गए अंडे खाने के बाद उनके पेट में तेज दर्द होने लगा और दस्त शुरू हो गया। कई बच्चों ने यह भी कहा कि परोसा गया अंडा खराब था और कुछ अंडों में कीड़ा भी दिखाई दिया, जिसके बाद कई छात्रों ने अंडा फेंक दिया, लेकिन तब तक कई बच्चे इसे खा चुके थे।

रसोइया बबीता कुमारी ने बताया कि उन्होंने खुद सबसे पहले खाना चखा, जिसके बाद छात्रों को भोजन परोसा गया। उनका कहना है कि अंडे की गुणवत्ता बेहद खराब थी और इसी वजह से सभी की तबीयत बिगड़ी। बच्चों की स्थिति का जायजा लिया घटना की जानकारी मिलते ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हफ्फिजुर रहमान सीएचसी पहुंचे और सभी बच्चों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षित हैं और फिलहाल कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। यदि यह मामला फूड पॉइजनिंग का है, तो जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।