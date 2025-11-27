बिहार में बड़ा फर्जीवाड़ा, बेतिया राज की 4000 एकड़ जमीन की गलत ढंग से कराई जमाबंदी
बेतिया राज की 4229 एकड़ जमीन की अवैध जमाबंदी का मामला सामने आया है, जिसमें 159 मामले पकड़े गए हैं। भू-माफियाओं ने जिले के 16 अंचलों में यह काम किया। जिलाधिकारी ने अवैध जमाबंदी को रद्द करने का आदेश दिया है, ताकि बेतिया राज की जमीन को भू-माफियाओं के कब्जे से छुड़ाया जा सके। पश्चिम चंपारण में 12842 एकड़ जमीन है।
जासं, बेतिया(पश्चिम चंपारण)। Bihar News: बेतिया राज की परिसंपत्तियों को राज्य सरकार में समाहित होने के बाद से इसकी भूमि की खोजी लगातार हो रही है। पूर्व के कुछेक पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से बेतिया राज की 4229.82 एकड़ जमीन की अवैध रूप से जमाबंदी सृजित कराने का मामला सामने आया है।
भू माफिया ने यह कृत्य जिले के 16 अंचलों में किया है। इसमें 159 मामले पकड़े गए हैं जहां राज की जमीन की जमाबंदी अवैध ढंग से कायम करा ली गई है।
बेतिया राज (कोर्ट आफ वार्ड्स के अधीन) की जमीन एवं परिसंपत्तियों के राज्य सरकार में समाहित होने के बाद इसे संरक्षित व सुरक्षित करने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पहल शुरू करने के दौरान अवैध जमाबंदी कायम कराने के मामले का पर्दाफाश हुआ है।
उसके बाद से राज की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा जमाए व अपने नाम जमाबंदी कायम कराने वाले भू-माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इस मामले में जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने सख्त कदम उठाया है।
अवैध रूप से कायम जमाबंदी को तत्काल रद करने का निर्देश एडीएम सह बेतिया राज प्रबंधक राजीव रंजन सिन्हा को दिया है। ताकि बेतिया राज की जमीन को भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया जा सके।
बता दें कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण सहित उत्तर प्रदेश में कुल 15213 एकड़ जमीन बेतिया राज की है। इसमें केवल पश्चिम चंपारण जिले में 12842 एकड़ जमीन है।
अंचलवार तालिका
|अंचल का नाम
|केसों की संख्या
|रकबा (हेक्टेयर में)
|बेतिया
|07
|224.86
|मझौलिया
|10
|269.07
|बैरिया
|14
|392.53
|नौतन
|13
|303.56
|योगापट्टी
|11
|221.43
|चनपटिया
|11
|175.12
|नरकटियागंज
|12
|315.05
|सिकटा
|08
|306.34
|लौरिया
|12
|470.31
|बगहा-एक
|10
|624.51
|बगहा-दो
|11
|482.06
|भितहां
|10
|176.07
|रामनगर
|08
|80.08
|पिपरासी
|08
|119.87
|मधुबनी
|10
|65.08
|ठकराहां
|04
|2.85
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।