बिहार में बड़ा फर्जीवाड़ा, बेतिया राज की 4000 एकड़ जमीन की गलत ढंग से कराई जमाबंदी

जासं, बेतिया(पश्चिम चंपारण)। Bihar News: बेतिया राज की परिसंपत्तियों को राज्य सरकार में समाहित होने के बाद से इसकी भूमि की खोजी लगातार हो रही है। पूर्व के कुछेक पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से बेतिया राज की 4229.82 एकड़ जमीन की अवैध रूप से जमाबंदी सृजित कराने का मामला सामने आया है।

भू माफिया ने यह कृत्य जिले के 16 अंचलों में किया है। इसमें 159 मामले पकड़े गए हैं जहां राज की जमीन की जमाबंदी अवैध ढंग से कायम करा ली गई है। बेतिया राज (कोर्ट आफ वार्ड्स के अधीन) की जमीन एवं परिसंपत्तियों के राज्य सरकार में समाहित होने के बाद इसे संरक्षित व सुरक्षित करने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पहल शुरू करने के दौरान अवैध जमाबंदी कायम कराने के मामले का पर्दाफाश हुआ है।