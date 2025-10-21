Bihar Assembly Election : बगहा में चुनावी पिच पर 15 ने मारी एंट्री, आठ रेस से बाहर

संवाद सहयोगी, बगहा (पश्चिम चंपारण) । विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन बगहा और रामनगर विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन को लेकर काफी गहमा गहमी रही । बगहा अनुमंडल कार्यालय परिसर और आसपास का इलाका राजनीतिक रंग में रंगा नजर आया। जहां प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे।

अंतिम दिन आठ नामांकन बगहा विधानसभा क्षेत्र से कुल आठ उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा । जिसमें से जनसुराज से नंदेश पांडेय, बहुजन समाज पार्टी से परशुराम साह, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से भोला राय, द प्लुरलस पार्टी से परवेज अख्तर, आजाद समाज पार्टी से महफूज आलम, जागरूकता पार्टी से शत्रुध्न ठाकुर, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अशोक पटेल, भूप नारायण यादव शामिल रहे ।

इसी तरह रामनगर (सुरक्षित) विधानसभा क्षेत्र से अंतिम दिन आधा दर्जन अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया हैं। जिसमें महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी सुबोध कुमार, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से, वशिष्ठ पासवान, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ललन पासवान, बहुजन समाज पार्टी से आदित्य कुमार, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अंगद राम व संतोष राम ने नामांकन दाखिल किया ।



बगहा के निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीएम गौरव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बगहा विधानसभा क्षेत्र से अब तक कुल 15 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया हैं। मंगलवार को प्राप्त नामांकन पत्र के संवीक्षा का कार्य जारी है । रामनगर विधानसभा की निर्वाची पदाधिकारी सह डीसीएलआर अंजेलिका कृति ने बताया कि पूरे नामांकन की प्रक्रिया में कुल नौ उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने बताया कि नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से चली । अब संवीक्षा का कार्य किया गया है । बताते चलें कि बीते 13 अक्टूबर से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया 20 अक्टूबर को समाप्त हुई ।