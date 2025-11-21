Language
    शादी से महज 14 दिन पहले तंबाकू के खेत में मिला युवक का शव, पीट-पीटकर हत्या की आशंका

    By Ahtesham Pappu Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:13 PM (IST)

    पातेपुर के चांदपुर फतह गांव में एक युवक का शव तंबाकू के खेत में मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की पीट-पीटकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। युवक का विवाह 4 दिसंबर को होने वाला था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    तंबाकू के खेत में मिला युवक का शव

    संवाद सूत्र, पातेपुर। हरलोचनपुर थाना क्षेत्र के चांदपुर फतह गांव में एक तम्बाकू के खेत से एक चौबीस वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की पीट पीटकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। 

    घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ भारी संख्या में जुट गई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर संदिग्ध तीन युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 

    पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर एफएसएल की टीम के साथ ही डीआईयु टीम को भी बुलाया गया है। वहीं घटना स्थल पर एएसपी भी पहुंचे एवं मामले की जांच पड़ताल की।

    बथान में सोने गया था युवक

    मिली जानकारी के अनुसार हरलोचनपुर थाना क्षेत्र के चांदपुर फतह वार्ड संख्या 3 निवासी लाल बाबू राय का चौबीस वर्षीय पुत्र सरोज कुमार उर्फ भोला प्रत्येक दिन की भांती गुरुवार की रात भोजन करने के बाद घर के बगल स्थित बथान में सोने के लिए गया था । 

    शुक्रवार की अहले सुबह उसके पिता जब बथान में पशु को बाहर निकाल कर बांधने के लिए गए तो देखा कि उनका पुत्र नहीं है तत्पश्चात उसकी खोजबीन शुरू की गई। 

    खोजबीन के क्रम में बथान से लगभग सौ गज की दुरी स्थित तम्बाकू के खेत के बीचो बीच युवक का शव बरामद हुआ। लोगों के द्वारा आशंका जताई गई है कि युवक को अन्यत्र कहीं ले जाकर उसे पीट पीट कर हत्या कर शव को तम्बाकू के खेत में लाकर फेंक दिया गया है। 

    चार दिसंबर को होने वाली थी शादी

    बताया जाता है कि युवक का विवाह तय था चार दिसम्बर को उसका विवाह होने वाला था। स्थानीय लोगों के द्वारा घटित घटना की सुचना पुलिस को दी गई सुचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची एवं मामले की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस के द्वारा एफएसएल की टीम के साथ ही डीआइयु की टीम को भी बुलाया गया दोनों टीम के द्वारा जांच पड़ताल की गई एफएसएल टीम के द्वारा जांच के लिए कइ सैमपल एकत्रित किए गए। 

    पुलिस ने युवक का मोबाइल एवं चप्पल उसके सोने वाले जगह से बरामद किया है। वहीं घटना की सुचना पर एएसपी प्रेमचंद भी मौके पर पहुंचे एवं मामले की जांच पड़ताल की एवं थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। पुलिस ने आवश्यक कागज़ी प्रकिया पुरी करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया है। 

    तीन संदिग्ध हिरासत में

    घटित घटना से गांव में कोहराम मच गया सवजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। घटना की सुचना मिलते ही स्थानीय मुखिया रामप्रवेश राय, सरपंच नरेश राय , शम्भु पासवान, जयनारायण पासवान आदि भी घटना स्थल पर पहुंचे एवं हालात का जायजा लिया एवं स्वजन को ढांढस बंधाया। पुलिस बरामद किए गए मोबाइल के काल डिटेल्स के आधार पर तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुछ ताछ कर रही है।

    हरलोचनपुर थानाध्यक्ष हरे राम पासवान ने बताया कि मामला संदिग्ध लगता है जांच पड़ताल की जा रही है पोस्टमार्टम का रिपोर्टर आने के बाद कारण क्या है पता चलेगा।