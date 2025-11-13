Vaishali vidhan sabha Chunav Result: वैशाली विधानसभा सीट पर मुकाबले में 3 पार्टियां, क्या फिर चलेगा जदयू का सिक्का?

Language
    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:15 PM (IST)

    वैशाली विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है (फाइल फोटो)

    Vaishali vidhan sabha Election Result 2025: वैशाली विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला वैशाली लगता है। ये वैशाली लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1967 में हुए पहले चुनाव में यहां कांग्रेस के एल पी शाही विजयी रहे थे। 2020 में इस सीट पर जदयू के सिद्धार्थ पटेल विजयी हुए थे। साल 2025 के विधानसभा चुनावों में RJD से अजय कुमार कुशवाहा, JDU से सिद्धार्थ पटेल और जन सुराज पार्टी से सुनील कुमार मैदान में हैं।

