वैशाली में भीषण सड़क हादसा: आर्केस्ट्रा ट्रॉली ने एक दर्जन बच्चे और महिलाओं को कुचला, 1 की मौत

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत दिघी चक फजुला में एक शादी समारोह में आर्केस्ट्रा डीजे ट्रॉली ने एक दर्जन बच्चे और महिलाओं को कुचल दिया। इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई। मौके पर अफरातफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया।

डॉक्टर ने सभी का उपचार किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई। जानकारी के अनुसार, स्थानीय ब्रह्मदेव राम के पुत्र राकेश कुमार राम की शादी आज होने वाली थी। शादी को लेकर पूजन एवं बरात जाने की तैयारी के दौरान डीजे ट्रॉली पीछे करने के क्रम में चपेट में कई लोग आकर घायल हो गए, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की पहचान संध्या कुमारी उम्र 13 वर्ष पिता उपेंद्र राम के रूप में हुई है।