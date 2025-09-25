Language
    Vaishali News: बेलसर में 10 करोड़ की लागत से बनेंगे 3 पुल, विधायक ने किया शिलान्यास

    By Shashi Kant Sudhanshu Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 05:26 PM (IST)

    वैशाली जिले के पटेढ़ी बेलसर प्रखंड में विधायक सिद्धार्थ पटेल ने 10 करोड़ की लागत से तीन पुलों का शिलान्यास किया। ये पुल कटारु-झाझा हहारो-करनेजी और पटेढ़ी भाईखां जैसे गांवों को जोड़ेंगे। विधायक ने कहा कि एनडीए सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है और विपक्ष भ्रम फैला रहा है। उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए जनता के विश्वास पर भरोसा जताया।

    बेलसर में 10 करोड़ की लागत से बनेंगे तीन पुल, विधायक ने किया शिलान्यास

    संवाद सूत्र, पटेढ़ी बेलसर। पटेढ़ी बेलसर प्रखंड के विभिन्न गांवों में गुरुवार को वैशाली विधायक सिद्धार्थ पटेल ने करीब 10 करोड़ की लागत से बनने वाले तीन पुलों का शिलान्यास किया। पहला पुल कटारु-झाझा नदी एवं वाया नदी को जोड़ने के लिए 2 करोड़ 68 लाख 62 हजार 800 रुपये की लागत से बनेगा। दूसरा पुल हहारो-करनेजी गांव को वाया नदी से जोड़ने के लिए 4 करोड़ 13 लाख 39 हजार रुपये में बनाया जाएगा।

    तीसरा पुल झाझा नदी पर पटेढ़ी भाईखां और पटेढ़ी खुर्द गांव को जोड़ने के लिए 3 करोड़ 67 लाख 1 सौ 68 रुपये की लागत से बनेगा। शिलान्यास के साथ ही वर्षों से आवागमन को लेकर मांग कर रहे ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे। निर्माण कार्य पूरा होने पर दो पंचायतों की हजारों की आबादी को सीधा लाभ मिलेगा।

    इस दौरान विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार विश्वास और विकास का सेतु बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं, महागठबंधन के लोग झूठ की गंगा बहाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा है। शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी जैसे आधारभूत ढांचे को विकसित किया गया है।

    आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, बुजुर्गों और विधवा महिलाओं की पेंशन राशि 1,100 रुपये तक बढ़ाने, जीविका दीदियों को रोजगार हेतु 2 लाख रुपये की सहायता, रसोइयों, विकास मित्रों और टोला सेवकों के मानदेय में वृद्धि जैसे फैसले सरकार की नीतिगत सोच को दर्शाते हैं।

    विधायक ने कहा कि विपक्ष केवल परसेप्शन क्रिएट कर लोगों को गुमराह कर रहा है, जबकि एनडीए सरकार विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित कर चुकी है। उन्होंने भरोसा जताया कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के कार्यों पर जनता का विश्वास है और आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार फिर से बनेगी।

    इस मौके पर इंद्रजीत सिंह, दुर्गा पासवान, रामेश्वर सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, राजन सिंह, बिसूत्री अध्यक्ष प्रेम कुमार निषाद, संजय पटेल, अमित कुमार, त्रिविक्रम कुमार, संजीत कुमार, मनोज कुमार सिंह, दीपक कुमार, वीरेंद्र कुंवर और अभदेश प्रसाद सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे।