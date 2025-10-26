Vaishali News: पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी, सीमावर्ती चेकपोस्ट पर हो रही सघन जांच
वैशाली जिले में पुलिस प्रशासन सीमावर्ती चेकपोस्ट पर कड़ी निगरानी रख रहा है। सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात है और वाहनों की गहन जांच की जा रही है। चेकपोस्ट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके। यह सुरक्षा व्यवस्था जिले में शांति बनाए रखने के लिए की गई है।
जागरण संवाददाता, हाजीपुर। जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह एवं पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गठित स्टेटिक सर्विलांस टीम एसएसटी चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान पदाधिकारियों के वाहन जांच प्रक्रिया, निगरानी व्यवस्था, सीसीटीवी संचालन, टीम की उपस्थिति एवं सतर्कता की समीक्षा की गई। एसपी ने टीम सदस्यों को निर्देश दिया कि चुनाव आचार संहिता के पालन में हर वाहनों की गहन जांच करें। साथ ही नकद, शराब, हथियार या अन्य संदिग्ध वस्तुओं के आवागमन पर विशेष निगरानी रखें।
एसपी ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौकस है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिले के सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है।
पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। वहीं जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में 10 वाहन जांच चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं। जहां स्थानीय पुलिस एवं अर्धसैनिक बल जवान सीमा क्षेत्र में आने-जाने वाले सभी तरह के वाहनों की सघन जांच कर रहे है।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा और विधि व्यवस्था संधारण के लिए अर्धसैनिक बल जवानों की सभी विधानसभा क्षेत्रों में तैनाती की गई है। उन्होंने सभी थानाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्र में बनाए गए चेकपोस्ट पर वाहनों की सख्ती से जांच करने का निर्देश दिया।
जिला सीमा पर इन स्थानों पर बनाए गए हैं चेकपोस्ट
जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में नई एवं पुरानी गंडक पुल, गोरौल थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर सीमा, वैशाली थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर सीमा करौना चौक, बलिगांव थाना क्षेत्र के चिकनौटा, मुजफ्फरपुर सीमा, कटहरा थाना क्षेत्र के कटहरा बाघी चौक, समस्तीपुर सीमा के महिसौर हलई सीमा, समस्तीपुर सीमा, पातेपुर थाना क्षेत्र के बहुआरा-महुआ-ताजपुर रोड, समस्तीपुर सीमा महनार थाना क्षेत्र के महनार लावापुर एवं पटना जिले के रुस्तमपुर थाना क्षेत्र के कच्ची दरगाह के निकट चेकपोस्ट स्थापित किया गया है।
