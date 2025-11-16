Vaishali News: बेलसर पेट्रोल पंप कर्मचारी से 50 हजार की लूट, बदमाशों ने की फायरिंग

Language
    By Shashi Kant Sudhanshu Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 10:55 PM (IST)

    वैशाली के बेलसर में एक पेट्रोल पंप कर्मचारी से 50 हजार रुपये की लूट हुई। अज्ञात बदमाशों ने लूटपाट के दौरान फायरिंग भी की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बदमाशों की तलाश जारी है।

     बेलसर पेट्रोल पंप नोजल मैन से 50 हजार की लूट। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, पटेढ़ी बेलसर। बेलसर थाना क्षेत्र के साइन गांव स्थित रामदेव शाही कृषि केंद्र पेट्रोल पंप से रविवार की दोपहर बाइक सवार तीन बदमाशों ने हथियार का भय दिखाकर करीब 50 हजार रुपये लूट कर भाग निकले। इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी।

    घटना के संबंध में पंप के नोजलमैन बताया कि दोपहर तीन बजे के बाद तीन बदमाश बिना नंबर प्लेट वाली काले रंग की पल्सर बाइक से पंप पर पहुंचे। सभी बदमाशों ने अपना चेहरा चेहरा ढक रखा था।

    उन्होंने पहले पेट्रोल भरवाने की बात कही, लेकिन अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद वे नोजलमैन के हाथ से पैसे वाला बैग छीनकर पिस्टल लहराते हुए साइन चौक की ओर भाग निकले। घटना के तुरंत बाद पंप मालिक ने पुलिस को इसकी सूचना दी।

    सूचना मिलते ही पुलिस पेट्रोल पर पहुंच गई और नोजलमैन से घटना की जानकारी लेने के बाद जांच में जुट गई। घटनास्थल से एक खाली खोखा भी बरामद किया गया है। पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें लूट की पूरी वारदात दिख रही है।

    वहीं इसकी सूचना पर सर्किल इंस्पेक्टर और एसडीपीओ सदर-2 गोपाल मंडल भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पंप मालिक और स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी ली। बताया गया कि तीनों बदमाश साइन चौक से रसूलपुर जाने वाली सड़क की ओर तेज गति से भागते हुए देखे गए।

    तीनों बदमाशों की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है। पंप मालिक सुमित शाही के अनुसार लूटी गई राशि पचास हजार रुपये से अधिक है। उन्होंने यह भी बताया कि पंप पर यह दूसरी बार लूट की घटना है।

    जांच के दौरान एसडीपीओ ने पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिया। इस संबंध में थानाध्यक्ष ने बताया कि इस घटना की वैज्ञानिक तरीके से जांच कर रही है और आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।