चोकर की आड़ में शराब तस्करी; पुलिस ने पकड़ा 874 लीटर का जखीरा, एक तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। बरांटी थाना की पुलिस ने एनएच-322 पर एक निजी स्कूल के निकट से पिकअप वैन पर चोकर के बोरों के नीचे छुपाकर ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब बड़ी खेप के साथ एक अंतरजिला तस्कर को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार तस्कर की पहचान समस्तीपुर जिले के सरायरंजन थाना क्षेत्र के बरबट्टा निवासी शत्रुघ्न पासवान के पुत्र राकेश कुमार के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस ने राकेश कुमार, राहुल कुमार तथा जब्त पिकअप वैन के मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। जब्त की गई शराब पंजाब निर्मित है, जिसकी मात्रा लगभग 874.800 लीटर बताई गई है। यह जानकारी रविवार को एसपी ने प्रेस बयान जारी कर दी।

उन्होंने बताया कि जिले के सभी थाना क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण और मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर सघन वाहन जांच की जा रही है तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर बरांटी थाना की पुलिस एनएच-322 पर एक निजी स्कूल के समीप पहुंची तथा पासवान चौक की ओर से आ रही एक चारचक्का वाहन को रुकने का संकेत दिया गया। चालक ने गाड़ी रोककर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया।

पूछताछ में उसने अपना नाम राकेश कुमार बताया। पहले वह टालमटोल करता रहा, बाद में स्वीकार किया कि वाहन में अंग्रेजी शराब है। पिकअप की तलाशी में चोकर भरे छह बोरे मिले। बोरे हटाने पर शराब की 98 कार्टन अंग्रेजी शराब पाई गई। इसकी मात्रा 874 लीटर 800 एमएल पाई गई।