वैशाली में ज्वेलरी दुकान में लूट, 15 लाख के आभूषण और नकदी लेकर लुटेरे फरार

संवाद सूत्र, वैशाली। वैशाली थाना क्षेत्र के मदरना चौक स्थित एक ज्वेलरी दुकान से शनिवार को दो बदमाशों ने हथियार का भय दिखाकर नकद रुपये समेत 15 लाख से अधिक मूल्य के सोने-चांदी का आभूषण लूट लिया।

लूटपाट के दौरान विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग भी किया और दुकानदार के साथ मारपीट की। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंच गई।

थोड़ी ही देर में वैशाली और बेलसर समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। एसडीपीओ सदर-2 गोपाल मंडल ने भी मौके पर घटना की जांच की और पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया है।

मिली जानकारी के अनुसारचिंतामणिपुर गांव निवासी श्रवण कुमार साह के पुत्र रोहित कुमार साह की मदरना चौक के समीप जय मां ज्वेलर्स नामक सोने-चांदी ज्वेलरी की दुकान है। शनिवार को मध्याह्न करीब 12.45 बजे दोनों पिता-पुत्र अपनी दुकान पर दो महिला ग्राहकों को आभूषण दिखा रहे थे।