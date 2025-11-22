वैशाली में ज्वेलरी दुकान में लूट, 15 लाख के आभूषण और नकदी लेकर लुटेरे फरार
वैशाली के मदरना चौक स्थित एक ज्वेलरी दुकान में दो बदमाशों ने हथियार दिखाकर 15 लाख से अधिक के सोने-चांदी के आभूषण लूट लिए। विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग भी की और दुकानदार को घायल कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
संवाद सूत्र, वैशाली। वैशाली थाना क्षेत्र के मदरना चौक स्थित एक ज्वेलरी दुकान से शनिवार को दो बदमाशों ने हथियार का भय दिखाकर नकद रुपये समेत 15 लाख से अधिक मूल्य के सोने-चांदी का आभूषण लूट लिया।
लूटपाट के दौरान विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग भी किया और दुकानदार के साथ मारपीट की। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंच गई।
थोड़ी ही देर में वैशाली और बेलसर समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। एसडीपीओ सदर-2 गोपाल मंडल ने भी मौके पर घटना की जांच की और पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया है।
मिली जानकारी के अनुसारचिंतामणिपुर गांव निवासी श्रवण कुमार साह के पुत्र रोहित कुमार साह की मदरना चौक के समीप जय मां ज्वेलर्स नामक सोने-चांदी ज्वेलरी की दुकान है। शनिवार को मध्याह्न करीब 12.45 बजे दोनों पिता-पुत्र अपनी दुकान पर दो महिला ग्राहकों को आभूषण दिखा रहे थे।
इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश वहां पहुंचे और दुकान के अंदर घुसते ही बदमाशों ने अंदर से दुकान का शटर गिरा दिया और पिस्टल तान दी। जब रोहित ने विरोध किया, तो एक बदमाश ने फायरिंग कर दी और पिस्टल के बट से उसके सिर पर प्रहार कर जख्मी कर दिया।
इसके बाद बदमाशों ने करीब 06 लाख रुपये के सोने की ज्वेलरी (60 ग्राम), करीब 7.50 लाख रुपये की पांच किलो चांदी के साथ दुकान में बंधक रखी गई चांदी की करीब 60 हजार रुपये की ज्वेलरी और नकद 80 रुपये लूट कर जतकौली की ओर भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई।
एएसपी प्रेम सागर भी मौके पर पहुंच कर घटना की जांच की। उन्होंने बताया कि बदमाशों की शिनाख्त के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। आरोपितों की गिरफ्तार के लिए छापेमारी हो रही है।
