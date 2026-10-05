'मां को पीटते रहे पापा; कोई बचाने नहीं आया...', बिहार में 5 साल की मासूम ने खोला कत्ल का खौफनाक राज

संवाद सूत्र, बिदुपुर। थाना क्षेत्र के मथुरापुर वार्ड संख्या 06 में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पति ने अपनी 22 वर्षीय पत्नी की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। घर में मृतका की 05 साल की बेटी अकेली खेलती मिली। मृतका की 05 वर्षीय बेटी अंशिका ने इस घटना का राज खोल दिया।

उसने बताया कि रात में खाना खाने के बाद पापा ने डंडे से मां को मारा। उस समय दादी मठ पर गई हुई थी और दादा घर पर नहीं थे। उसे कोई बचाने वाला नहीं था। मां को मारने के बाद सभी लोग घर से भाग गए।

मासूम की आंखों के सामने मां की पीट-पीटकर हत्या की घटना सुनने वालों का दिल दहला देता है। मासूम को जब यह पता बताया गया कि उसकी मां मर गई है तो उसका शव से लिपट बेजार होकर रोना सुनकर सभी लोग फफक पड़ते थे।

मृतका मथुरापुर निवासी विलास पासवान के पुत्र सुजीत पासवान की दूसरी पत्नी आशा देवी बताई गई है। जुरावनपुर थाने के पहाड़पुर वार्ड संख्या 12 निवासी गणेश पासवान की पुत्री आशा देवी (22 वर्ष) की शादी ढाई साल पहले हुई थी।

बताया गया है कि दोनों की यह दूसरी शादी थी। सुजीत की पहली पत्नी की बीमारी से मौत हो गई थी, जिससे उसको दो बच्चे हैं। आशा देवी के भी पहले पति की बीमारी से मौत हो गई थी, जिससे उसकी एक बेटी अंशिका (05 वर्ष) है।

मृतका के पिता गणेश पासवान ने बताया कि शादी के समय ही दोनों पक्षों को पहले विवाह और बच्चों के बारे में बता दिया गया था। बच्चों को लेकर ही अक्सर विवाद होता था। आरोप है कि इसी विवाद में रात में हत्या कर दी गई।

मृतका की मां ने बताया कि शादी के 06 महीने तक सब ठीक था, उसके बाद पति का व्यवहार बदल गया। वह पुराने ससुराल से संबंध रखने लगा और आशा के साथ मारपीट करने लगा। पांच दिनों से उसे खाना तक नहीं दिया जा रहा था।