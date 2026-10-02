वैशाली में पानी में थूकने के मामूली विवाद में बवाल, हाजीपुर-महनार NH-122B पर जमकर पथराव; 13 लोग घायल
महनार में पानी में थूकने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक पथराव में बदल गया, जिसमें दोनों पक्षों के 13 लोग घायल हो गए।
HighLights
पानी में थूकने को लेकर महनार में विवाद हुआ।
विवाद हिंसक होकर पथराव में बदला, 13 लोग घायल।
हाजीपुर-महनार एनएच 122 बी पर यातायात बाधित हुआ।
संवाद सहयोगी, महनार। पानी में थूकने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया। दोनों पक्षों में हुए पथराव की घटना में एक दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए।
पथराव के कारण हाजीपुर-महनार एनएच 122 बी पर यातायात भी बाधित हुआ। घटना में कई राहगीर भी जख्मी हो गए। इस घटना की सूचना पर मौके पहुंची महनार थाना की पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस इस मामले की गहन जांच में जुट गई है।
घटना के संबंध में बताया गया है कि महनार थाना क्षेत्र के देशराजपुर बजरंगबली चौक से पश्चिम शुक्रवार शाम थूक फेंकने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया।
देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव होने लगा। घटना में महिला-पुरुष समेत 13 लोग घायल हो गए। पथराव की चपेट में आने से कुछ राहगीरों को भी चोट लगने की बात सामने आई है।
घटना के कारण महनार-मोहिउद्दीननगर एनएच 122 बी पर कुछ देर तक आवागमन बाधित हो गया। विवाद एवं पथराव की सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया।
बताया गया है कि पथराव की इस घटना में एक पक्ष के आमोद कुमार विद्यार्थी, सुचिता कुमारी, शोभा देवी,आयुष कुमार और मृणालनी एवं दूसरे पक्ष के मुकेश कुमार, राजो देवी, सुमित्रा देवी, विनोद पासवान, सुमन देवी और गुड्डू पासवान घायल हो गए।
सभी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महनार में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में महनार के एसडीपीओ प्रवीण कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विवाद पानी में थूकने को लेकर हुआ।
खिड़की से पानी में थूका
वहीं, दूसरे पक्ष के गुड्डू पासवान का आरोप है कि उनका भाई चापाकल से पानी भर रहा था, तभी खिड़की से आमोद कुमार विद्यार्थी ने पानी में थूक दिया। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और बाद में दोनों पक्षों के बीच पथराव हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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