वैशाली में पानी में थूकने के मामूली विवाद में बवाल, हाजीपुर-महनार NH-122B पर जमकर पथराव; 13 लोग घायल

संवाद सहयोगी, महनार। पानी में थूकने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया। दोनों पक्षों में हुए पथराव की घटना में एक दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए।

पथराव के कारण हाजीपुर-महनार एनएच 122 बी पर यातायात भी बाधित हुआ। घटना में कई राहगीर भी जख्मी हो गए। इस घटना की सूचना पर मौके पहुंची महनार थाना की पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस इस मामले की गहन जांच में जुट गई है।

घटना के संबंध में बताया गया है कि महनार थाना क्षेत्र के देशराजपुर बजरंगबली चौक से पश्चिम शुक्रवार शाम थूक फेंकने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव होने लगा। घटना में महिला-पुरुष समेत 13 लोग घायल हो गए। पथराव की चपेट में आने से कुछ राहगीरों को भी चोट लगने की बात सामने आई है।

घटना के कारण महनार-मोहिउद्दीननगर एनएच 122 बी पर कुछ देर तक आवागमन बाधित हो गया। विवाद एवं पथराव की सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया। बताया गया है कि पथराव की इस घटना में एक पक्ष के आमोद कुमार विद्यार्थी, सुचिता कुमारी, शोभा देवी,आयुष कुमार और मृणालनी एवं दूसरे पक्ष के मुकेश कुमार, राजो देवी, सुमित्रा देवी, विनोद पासवान, सुमन देवी और गुड्डू पासवान घायल हो गए।