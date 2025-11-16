मृत छात्र बेलसर थाना क्षेत्र के सैयद मतैया उर्फ कल्याणपुर गांव निवासी रमाशंकर ठाकुर का पुत्र अर्जुन ठाकुर बताया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्वजनों में कोहराम मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए।

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। Hajipur Crime News: वैशाली थाना क्षेत्र के गोपालपुर चौक स्थित एक हास्टल में रविवार की सुबह 7 वर्षीय बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई।

बच्चे के गले पर जख्म का निशान देखकर स्वजन और ग्रामीण हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। इसकी सूचना पाकर वैशाली समेत कई थाना क्षेत्रों की पुलिस मौके पर पहुंची।

एसडीपीओ सदर-2 भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आक्रोशित लोगों को शांत कराया। मामले में हास्टल संचालक समेत चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।



जानकारी के अनुसार अर्जुन अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था। लगभग छह माह पहले स्वजनों ने गोपालपुर चौक स्थित ज्ञान प्रतियोगिता निकेतन कोचिंग हास्टल में नामांकन कराया था।

छह की रेलिंग पर पड़ा था शव

रविवार सुबह हास्टल की छत की रेलिंग पर उसका शव पड़ा मिला। इसकी जानकारी मिलते ही स्वजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए।

बच्चे की हत्या से आक्रोशित लोगों ने हास्टल पर पथराव शुरू कर दिया और वहां खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। स्थिति बिगड़ती देख वैशाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ आक्रामक होती गई।

इसके बाद वरीय अधिकारियों को सूचना दी गई। भगवानपुर, करताहां, सराय, लालगंज, पटेढ़ी बेलसर थाना सहित अतिरिक्त पुलिस बल घटनास्थल पर भेजा गया।

देखते ही देखते पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल गया। करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया। पुलिस हास्टल प्रबंधन से पूछताछ कर रही है और संचालक को हिरासत में ले लिया गया है।