वैशाली के हॉस्टल में 7 वर्ष के बच्चे की बेरहमी से हत्या, गुस्साए लोगों ने जमकर किया हंगामा, चार से पूछताछ
बिहार के वैशाली में एक हॉस्टल में 7 वर्षीय बच्चे की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने चार संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, हाजीपुर। Hajipur Crime News: वैशाली थाना क्षेत्र के गोपालपुर चौक स्थित एक हास्टल में रविवार की सुबह 7 वर्षीय बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई।
मृत छात्र बेलसर थाना क्षेत्र के सैयद मतैया उर्फ कल्याणपुर गांव निवासी रमाशंकर ठाकुर का पुत्र अर्जुन ठाकुर बताया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्वजनों में कोहराम मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए।
बच्चे के गले पर जख्म का निशान देखकर स्वजन और ग्रामीण हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। इसकी सूचना पाकर वैशाली समेत कई थाना क्षेत्रों की पुलिस मौके पर पहुंची।
एसडीपीओ सदर-2 भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आक्रोशित लोगों को शांत कराया। मामले में हास्टल संचालक समेत चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
जानकारी के अनुसार अर्जुन अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था। लगभग छह माह पहले स्वजनों ने गोपालपुर चौक स्थित ज्ञान प्रतियोगिता निकेतन कोचिंग हास्टल में नामांकन कराया था।
छह की रेलिंग पर पड़ा था शव
रविवार सुबह हास्टल की छत की रेलिंग पर उसका शव पड़ा मिला। इसकी जानकारी मिलते ही स्वजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए।
बच्चे की हत्या से आक्रोशित लोगों ने हास्टल पर पथराव शुरू कर दिया और वहां खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। स्थिति बिगड़ती देख वैशाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ आक्रामक होती गई।
इसके बाद वरीय अधिकारियों को सूचना दी गई। भगवानपुर, करताहां, सराय, लालगंज, पटेढ़ी बेलसर थाना सहित अतिरिक्त पुलिस बल घटनास्थल पर भेजा गया।
देखते ही देखते पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल गया। करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया। पुलिस हास्टल प्रबंधन से पूछताछ कर रही है और संचालक को हिरासत में ले लिया गया है।
एफएसएल टीम ने जुटाए सैंपल
घटना की जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) की टीम को भी बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल पर गहन जांच की और कई नमूने एकत्र कर उन्हें परीक्षण के लिए ले गई। पुलिस हॉस्टल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की भी जांच कर रही है।
क्या कहते हैं एसडीपीओ
एसडीपीओ सदर 2 गोपाल मंडल के अनुसार, प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि बच्चे की गला रेतकर हत्या की गई है। एफएसएल की टीम ने जांच की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। संचालक को पूछताछ के लिए पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।