वैशाली में 59 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हाजीपुर(वैशाली)। गंगाब्रिज थाना की पुलिस ने सीआईएसएफ की मदद से गुप्त सूचना के आधार पर महात्मा गांधी सेतु पाया नंबर छह के निकट से स्मैक और दो लाख 65 हजार नगद रुपए के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस दौरान करीब पांच व्यक्ति फरार हो गया।

बरामद स्मैक करीब 296 ग्राम कीमत करीब 59 लाख 20 हजार रुपए बताया गया है। पुलिस ने नगद करीब 2,65190 रुपए बरामद किया है। छापेमारी टीम में शामिल सभी अधिकारी एवं कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। यह जानकारी सदर एसडीपीओ वन सुबोध कुमार ने प्रेस कॉफ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात वैशाली पुलिस द्वारा लगातार सीआईएसएफ बल के सहयोग से सघन वाहन जांच एवं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है।

गंगाब्रिज थानाध्यक्ष को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के गांधी सेतु पाया नम्बर 6 के पास कुंछ व्यक्ति मादक पदार्थ की खरीद बिक्री किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर वन के नेतृत्व में दण्डाधिकारी, वैशाली पुलिस एवं सीआईएसएफ के पदाधिकारी व बल द्वारा सूचना का सत्यापन, छापेमारी करते हुए एक व्यक्ति चंदन कुमार को स्मैक जैसा मादक पदार्थ करीब 296 ग्राम एवं स्मैक की खरीद बिक्री से अर्जित 2,65190 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। जब्त स्मैक का बाजार मूल्य लगभग 59 लाख 20 हजार रुपये है।

पुछताछ के क्रम में गिरफ्तार व्यक्ति चंदन कुमार के द्वारा मादक पदार्थ कहां से लाया जाता था तथा किसको बेचा जाता था, इसका खुलासा किया गया है। पुछताछ के क्रम में बताया गया है कि मेरे हम सभी परिवार मिलकर मादक पदार्थ का कारोबार करते हैं, बरामद रुपए मादक पदार्थ जो आज बेचे हैं उसी का है। उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी नागेंद्र राय ने बिदुपुर थाना क्षेत्र के खिलवत कटरिया मंदिर के निकट भुखल राय पिता नागेंद्र राय के मोबाइल पर बात कर दो दिन पहले ही मादक पदार्थ खरीद कर लाए थे। जिसे हम लोग बेचते हैं। इस दौरान सैफपुर निवासी मोहन राय के पुत्र हरेंद्र राय, रविंद्र राय, नागेंद्र राय के पुत्र कुंदन कुमार, रविंद्र राय के पुत्र अनिल कुमार एवं मोहन राय के पुत्र नागेंद्र राय फरार हो गया। सभी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई में पुलिस जुटी है।