जमीन पर बैठकर बच्चों के साथ मिड-डे मील खा रही ये महिला कौन? खूब बटोर रहीं तारीफ

डिजिटल डेस्क, वैशाली। जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह के एक कदम की जमकर सराहना हो रही है, जिसमें वह स्कूल के बच्चों के साथ जमीन में बैठकर मध्याह्न भोजन करती हुई नजर आ रही हैं।

जिला पदाधिकारी महनार प्रखंड अंतर्गत पंचायत महिन्दवारा एवं सरमस्तपुर के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों, जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों, विद्यालयों तथा खाद-बीज प्रतिष्ठानों का विशेष औचक निरीक्षण करने पहुंची थीं।

इस निरीक्षण का उद्देश्य जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, सेवाओं की गुणवत्ता तथा प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना था।

निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा प्राथमिक विद्यालय सिमराचक फातिमा का भी निरीक्षण किया गया। विद्यालय में पहुंचते ही जिला पदाधिकारी बच्चों के बीच घुल-मिल गईं और एक शिक्षक की भूमिका में नजर आईं।

उन्होंने बच्चों से पढ़ाई के विषय में संवाद किया, उनकी समझ का आकलन किया तथा स्वयं उन्हें पढ़ाकर उत्साहित किया। निरीक्षण का सबसे भावनात्मक एवं प्रेरणादायक क्षण तब आया, जब जिला पदाधिकारी श्रीमती वर्षा सिंह बच्चों के साथ जमीन पर बैठीं और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की स्वयं जांच की।