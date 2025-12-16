Language
    जमीन पर बैठकर बच्चों के साथ मिड-डे मील खा रही ये महिला कौन? खूब बटोर रहीं तारीफ

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 01:04 PM (IST)

    वैशाली में कलेक्टर वर्षा सिंह ने मध्याह्न भोजन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्वयं जमीन पर बैठकर भोजन किया और गुणवत्ता की जांच की। कलेक्टर ने खाने की ...और पढ़ें

    जमीन पर बैठकर भोजन करती कलेक्टर। फोटो सोशल मीडिया

    डिजिटल डेस्क, वैशाली। जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह के एक कदम की जमकर सराहना हो रही है, जिसमें वह स्कूल के बच्चों के साथ जमीन में बैठकर मध्याह्न भोजन करती हुई नजर आ रही हैं।

    जिला पदाधिकारी महनार प्रखंड अंतर्गत पंचायत महिन्दवारा एवं सरमस्तपुर के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों, जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों, विद्यालयों तथा खाद-बीज प्रतिष्ठानों का विशेष औचक निरीक्षण करने पहुंची थीं।

    इस निरीक्षण का उद्देश्य जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, सेवाओं की गुणवत्ता तथा प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना था।

    निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा प्राथमिक विद्यालय सिमराचक फातिमा का भी निरीक्षण किया गया। विद्यालय में पहुंचते ही जिला पदाधिकारी बच्चों के बीच घुल-मिल गईं और एक शिक्षक की भूमिका में नजर आईं।

    उन्होंने बच्चों से पढ़ाई के विषय में संवाद किया, उनकी समझ का आकलन किया तथा स्वयं उन्हें पढ़ाकर उत्साहित किया। निरीक्षण का सबसे भावनात्मक एवं प्रेरणादायक क्षण तब आया, जब जिला पदाधिकारी श्रीमती वर्षा सिंह बच्चों के साथ जमीन पर बैठीं और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की स्वयं जांच की।

    उन्होंने बच्चों के साथ बैठकर भोजन को चखा तथा उसकी गुणवत्ता, स्वाद, स्वच्छता और पौष्टिकता का गंभीरता से आकलन किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से भोजन की नियमितता, मात्रा और पसंद के संबंध में भी जानकारी ली।

    जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत बच्चों को स्वच्छ, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।