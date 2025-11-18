जागरण संवाददाता, हाजीपुर। Hajipur Crime: वैशाली थाना क्षेत्र के गोपालपुर चौक स्थित एक हाॅस्टल में सात वर्षीय बच्चे की हत्या की गुत्‍थी अबतक सुलझी नहीं है। हालांक‍ि गिरफ्तार किए गए आरोपित एवं महिला के बीच अवैध संबंध में हत्या की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस टीम अभी इस मामले में कुछ भी बताने से साफतौर पर इंकार कर रही है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच-पड़ताल के बाद जल्द ही इस मामले का राजफाश करेगी। फिलहाल पुलिस इस मामले में सिर्फ जांच-पड़ताल की बात कह रही है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल सभी बिंदुओं पर गहन जांच-पड़ताल की जा रही रही है। जल्द ही पूरे मामले की राजफाश किया जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए दोनों आरोपितों के बीच अवैध संबंध की बात सामने आ रही है। बच्‍चे ने उन्‍हें देख लि‍या था। भागना चाहता था बच्‍चा डरकर बच्‍चा वहां से भागना चाहा, लेकिन पोल खुलने के डर से दोनों ने उसका गला रेत दिया। सूत्रों के मुताबिक जांच में गिरफ्तार कर जेल भेजी गई महिला और दूसरे आरोपित के बीच अवैध संबंध का पता चला है।

दोनों के बीच मोबाइल पर पहले से बातें भी होती थी। घटना के दिन हत्या में शामिल नामजद चार आरोपित जो जेल भेजे गए हैं, सभी स्कूल में ही मौजूद थे। फिलहाल पुलिस की टेक्निकल टीम मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है। पुलिस की टेक्निकल टीम ने पुख्ता सबूत इकट्ठा कर लिए हैं।

गोरतलब हो कि रविवार को वैशाली थाना क्षेत्र के गोपालपुर चौक स्थित एक हाॅस्टल में 07 वर्षीय बच्चे का शव मिला था। इस मामले में पुलिस ने हास्टल संचालक सहित चार व्यक्तियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।