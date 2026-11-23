जागरण संवाददाता, हाजीपुर। 21 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम सम्राट चौधरी एवं अन्य एनडीए नेताओं के द्वारा नीतीश सेतु के लोकार्पण के बाद पीएम और सीएम के पोस्टर-बैनर फाड़कर विधि व्यवस्था को भंग एवं अमर्यादित आचरण प्रदर्शित करने के मामले में पुलिस ने 10 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह जानकारी एसएसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी।

उन्होंने कहा कि वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान कर आवश्यकता अनुसार आगे भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आई है कि सुनियोजित तरीके से असामाजिक तत्वों ने नाजायज मजमा बनाकर सरकारी कार्यों के निष्पादन में रोक लगाई।

कार्यक्रम की गरिमा को भंग करने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त एक राजनीतिक दल विशेष के समर्थन में नारेबाजी की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ग्रामीण एसपी सोनू कुमार राय, सदर-1 एसडीपीओ सुबोध कुमार मौजूद रहे। एसएसपी ने बताया कि नीतीश सेतु लोकार्पण कार्यक्रम के समाप्त हो जाने के बाद सरकारी बैनर-पोस्टर क्षतिग्रस्त करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 11 नामजद सहित अन्य अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।

उन्होंने कहा कि 21 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम समाप्ति हो जाने के बाद करीब 150-200 व्यक्तियों द्वारा नाजायज मजमा बनाकर 6 लेन पर बैनर एवं पोस्टर फाड़कर विधि-व्यवस्था को भंग एवं अमर्यादित आचरण प्रदर्शित किया गया। इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए दण्डाधिकारी के बयान पर पुलिस द्वारा रुस्तमपुर थाना कांड संख्या 46/26 दर्ज किया गया। घटना में 11 नामजद एवं इसमें संलिप्त 150-200 अज्ञात व्यक्तियों की गिरफ्तारी हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक, वैशाली के निर्देशानुसार एक विशेष टीम गठित कर छापामारी कर 10 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया।