संवाद सूत्र, राघोपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शनिवार को नीतीश सेतु के लोकार्पण के बाद इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है। प्रसारित वीडियो नीतीश सेतु, राघोपुर का बताया जा रहा है।

वीडियो में कुछ युवा हाथ में राजद का झंडा लिए नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव और लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाते दिख रहे हैं।

वीडियो में देखा जा रहा है कि युवा नीतीश सेतु पर लगे फ्लेक्स-बैनर को नोच रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुल पर लगे एनडीए नेताओं के पोस्टर-बैनर को युवाओं द्वारा फाड़ा जा रहा है। इसी दौरान युवा लगातार तेजस्वी यादव और लालू यादव के समर्थन में नारेबाजी करते दिख रहे हैं।