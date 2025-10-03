उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा- घटक दलों के बीच एक सप्ताह के अंदर सीट शेयरिंग का काम पूरा

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में सीटों का बंटवारा एक सप्ताह में हो जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव जीतेगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों की सराहना हो रही है। एनडीए उम्मीदवारों को जिताने की बात कही।

संवाद सहयोगी, महुआ(वैशाली)।आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच एक सप्ताह के अंदर सीटों की शेयरिंग का काम पूरा हो जाएगा। उक्त बातें राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सासंद उपेंद्र कुशवाहा ने पत्रकारों से कहीं।

महुआ के सिंघाड़ा पूर्वी गांव स्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह के यहां आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि एनडीए के घटक दलों के बीच एक एक सीटों पर चर्चा हो चुकी है तथा एक सप्ताह के अंदर काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के घटक दल चुनाव मैदान में उतरेगी तथा एनडीए को अपार सफलता मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में किए गए विकास कार्य की सराहना हर जगह पर हो रही है, बिहार में विकास की बहार आ गई है तथा इसका फायदा इस चुनाव में मिलेगा एवं महागठबंधन का सफाया होना तय है। भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह से हुई मुलाकात पर उन्होंने कहा कि निजी मुलाकात थी तथा सभी लोग मिलकर आगामी चुनाव में एनडीए के सभी प्रत्याशियों को विजय बनाने का काम करेंगे।