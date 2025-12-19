Language
    अपराध की योजना बनाते दो अंतरजिला बदमाश गिरफ्तार, लोडेड देसी कट्टा और बाइक जब्त

    By Brajesh Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 04:41 PM (IST)

    वैशाली पुलिस ने रामपुर चकलाला गांव में दो अंतरजिला बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो अपराध की योजना बना रहे थे। उनके पास से एक लोडेड देसी कट्टा और बिना ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जंदाहा। थाना क्षेत्र की पुलिस ने थाना क्षेत्र के रामपुर चकलाला गांव स्थित एक बगीचा में आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे एक बाइक सवार दो अंतरजिला बदमाश को एक लोडेड देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। 

    गिरफ्तार किए गए बदमाश की पहचान समस्तीपुर जिला के शाहपुर पटोरी थाना के शाहपुर उंडी निवासी विनय कुमार राय के पुत्र अनीश कुमार उम्र करीब 21 वर्ष एवं शाहपुर पटोरी थाना के बहादुरपुर पटोरी निवासी राम जतन राय के पुत्र रघुनाथ कुमार उम्र करीब 22 वर्ष के रूप में की गई है। 

    जैकेट से देसी कट्टा बरामद

    गिरफ्तार किए गए रघुनाथ कुमार के जैकेट के अंदर बनाए हुए पॉकेट में छुपा कर रखा एक लोडेड देसी कट्टा बरामद किया गया है। वहीं बगैर नंबर प्लेट की एक स्प्लेंडर प्लस बाइक बरामद की गई है। इस मामले में थानाध्यक्ष मनोज कुमार की ओर से कराई गई प्राथमिकी में अनीश कुमार एवं रघुनाथ कुमार को आर्म्स एक्ट के तहत नामजद आरोपी बनाया गया है। 

    वहीं पुलिस ने बरामद एक लोडेड देसी कट्टा एवं बगैर नंबर प्लेट की बाइक को जब्त करते हुए गिरफ्तार दोनों आरोपितों को शुक्रवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में मंडल कारा हाजीपुर भेज दिया गया।

    बिना नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल से दो युवक भागने लगा

    थानाध्यक्ष की ओर से कराई गई प्राथमिकी में बताया गया है कि गुरुवार को पुलिस बल के साथ मुनेश्वर चौक के पास बैंक एवं वाहन चेकिंग अभियान में वे लगे थे। उसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि जमुना कोल्ड स्टोर के बगल से जाने वाली सड़क से आगे रामपुर चकलाला स्थित आम के बगीचा में दो युवक को हथियार और बाइक के साथ देखा गया है। 

    बताया गया है कि पुलिस के स्थानीय चौकीदार से जानकारी प्राप्त करते हुए आम के बगीचा के पास पहुंचने पर पुलिस गाड़ी को आता देख बगीचा से कच्ची रास्ता होते बिना नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल से दो युवक भागने लगा। जिसे पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया।

    आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे

    बताया गया है कि पूछताछ के दौरान पकड़े गए दोनों युवकों ने बताया कि वह दोनों आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे एवं अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए थे तथा समय का इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान पुलिस को आता देख दोनों अपने हाथ में लिए हथियार को संभालते हुए तेजी से भागने लगे। 

    देसी कट्टा, जिंदा गोली एवं बाइक को किया जब्त 

    बताया गया है कि पुलिस के स्तर पर बरामद लोडेड देसी कट्टा एवं बगैर नंबर प्लेट की बाइक के संबंध में वैध कागजात की मांग करने पर कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। 

    इसके बाद बरामद करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया जिसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।