हाजीपुर में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार पिता-पुत्री को कुचला, बेटी की मौत

हाजीपुर-पटना मार्ग पर एक ट्रक ने बाइक सवार पिता-पुत्री को कुचल दिया जिसमें पुत्री की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतका की पहचान मुस्कान कुमारी के रूप में हुई है जो इलाज के लिए हाजीपुर जा रही थी। पुलिस ने ट्रक और चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। हाजीपुर-पटना मुख्य सड़क पर औद्योगिक थाना क्षेत्र के चौरसिया चौक के निकट अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार पिता-पुत्री को कुचल दिया। इस घटना में पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर जुट गए। जानकारी मिलने पर औद्योगिक क्षेत्र थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायल को तुरंत सदर अस्पताल भेजा।

वहीं, शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मृतका के परिवार वालों को दी गई। सूचना मिलते ही स्वजन अस्पताल पहुंच गए। मृतका की पहचान राघोपुर प्रखंड के जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र के चकसिंगार गांव निवासी राकेश रजक की 15 वर्षीय पुत्री मुस्कान कुमारी के रूप में की गई।

हादसे में राकेश रजक घायल हो गए। घटना के बाद मृतका के परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है। प्राथमिक उपचार के बाद राकेश को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। ट्रक और चालक को हिरासत में लेकर यातायात थाना में रखा गया है।

इलाज के लिए आ रहे था हाजीपुर मिली जानकारी के अनुसार, राकेश रजक अपने परिवार के साथ पटना में रहते हैं। रविवार की सुबह वे अपनी पुत्री को इलाज के लिए डॉक्टर के पास हाजीपुर ले जा रहे थे। इसी दौरान चौरसिया चौक के निकट अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें कुचल दिया।