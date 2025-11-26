Language
    लालगंज-फकुली मार्ग पर बालू लदे डंपर का कहर, कोचिंग जा रही दो छात्राओं को रौंदा

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 01:32 PM (IST)

    वैशाली के पटेढ़ी बेलसर में लालगंज-फकुली मार्ग पर एक डंपर ने कोचिंग जा रही दो छात्राओं को टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना जारंग रामपुर चौक के पास हुई, जहाँ तेज रफ्तार बालू लदे डंपर ने छात्राओं को रौंद दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया और चालक की तलाश जारी है।

    बालू लदे डंपर का कहर

    संवाद सूत्र, पटेढ़ी बेलसर(वैशाली)। लालगंज फकुली मुख्य मार्ग स्थित जारंग रामपुर चौक पर बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। कोचिंग पढ़ने जा रही दो छात्राओं को तेज रफ्तार बालू लदे डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। 

    टक्कर के बाद छात्राएं आशी कुमारी पिता राजीव रंजन सिंह और लक्ष्मी कुमारी पिता संतोष सिंह,सभी बेलसर थाना क्षेत्र के घाट पटेढा गांव  निवासी  अपनी साइकिल सहित घसीट रही थीं और कई मीटर तक सड़क पर लुढ़कती चली गईं। 

    छात्राओं को रौंदते हुए आगे बढ़ा डंपर 

    घटना के चश्मदीद पूर्व प्रमुख शशि भूषण प्रसाद सिंह अपने दरवाजे पर झाड़ू लगा रहे थे। उन्होंने बताया कि लालगंज के तरफ से आ रही अचानक तेज रफ्तार से आया डंपर छात्राओं को रौंदते हुए आगे बढ़ गया। इसी दौरान डंपर उनके दरवाजे के सामने बने नाले को भी तोड़ गया, जिससे पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने भी किसी तरह दौड़कर अपनी जान बचाई।

    हादसे के बाद स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। पूर्व प्रमुख और ग्रामीणों ने टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया। घटना के बाद डंपर चालक और खलासी वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए।

    चालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी 

    सूचना मिलते ही डीएसपी सदर-2 लालगंज गोपाल मंडल घटनास्थल पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया और पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए। बेलसर थाना पुलिस ने मौके से भीड़ हटाई, जाम खुलवाया और डंपर को जब्त कर लिया। फरार चालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

    दोनों घायल छात्राओं की हालत गंभीर बनी हुई है। आशी कुमारी को मुजफ्फरपुर, जबकि लक्ष्मी कुमारी को पटना पीएमसीएच रेफर किया गया है।

    बालू लदे वाहनों की सख्त जांच की मांग 

    स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर तेज रफ्तार डंपरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से इस पर रोक लगाने, नियमित गश्ती बढ़ाने और बालू लदे वाहनों की सख्त जांच की मांग की है।

    पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह डंपर छात्राओं को टक्कर मारने के बाद साइकिल सहित घसीट रहा था, और पूर्व प्रमुख अपनी जान बचाते हुए दौड़ते दिखाई दे रहे हैं।

    ग्रामीणों ने कहा कि दोषी चालक की गिरफ्तारी और रफ्तार नियंत्रण की ठोस व्यवस्था होने तक उनका विरोध जारी रहेगा।