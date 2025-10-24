'इस बार विधायक नहीं मुख्यमंत्री चुनने जा रही राघोपुर की जनता', तेजस्वी यादव का बड़ा बयान
राजद नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राघोपुर की जनता इस बार सिर्फ विधायक नहीं, बल्कि बिहार का मुख्यमंत्री चुनने जा रही है। तेजस्वी ने जनता से उन्हें भारी मतों से जिताने की अपील की, ताकि वे बिहार की सेवा कर सकें। उन्होंने कहा कि इस बार राघोपुर की जनता के पास बिहार का भविष्य तय करने का सुनहरा अवसर है।
संवाद सूत्र, बिदुपुर। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के बिदुपुर बाजार में शुक्रवार को राजद के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करते हुए राघोपुर से राजद उम्मीदवार सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार विधायक नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री चुन रही है। जनता के जोश और उत्साह से स्पष्ट है कि लोगों ने उन्हें चिंता-मुक्त बना दिया है।
उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। महागठबंधन की सरकार में बिहार के जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। माई-बहिन मान योजना की चर्चा करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी सेविका, रसोइया, टोला सेवक, विकास मित्र आदि का वेतनमान दोगुना किया गया है, यह हमारी पहल और घोषणा का ही परिणाम है।
तेजस्वी ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई विजन नहीं है। वे लोग हमारे विजन की नकल करते हैं। तभी तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन ग्यारह सौ रुपये प्रतिमाह तक पहुंचा। महागठबंधन की सरकार ने हमेशा काम किया है, हर पंचायत में विकास के कार्य दिखाई देते हैं।
उन्होंने कहा कि हम किसी को तंग या तबाह नहीं करते, जबकि वे लोग अपने विरोधियों को तरह-तरह के हथकंडों से डराते हैं। उन्होंने कहा कि बिदुपुर और राघोपुर की जनता ने उनके पिता लालू प्रसाद यादव को भरपूर प्यार दिया, और उन्हें भी कम स्नेह नहीं मिला।
उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में आपने मुझे 45 हजार वोटों से जिताया, क्योंकि यहां का हर बच्चा और हर नागरिक तेजस्वी यादव बनकर काम करता है। आपके जोश को देखकर यह लगता है कि आपने हमें दूसरे क्षेत्रों में प्रचार के लिए इजाजत दे दी है और यहां की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है।
इससे पूर्व, तेजस्वी यादव ने बिदुपुर बाजार में कार्यालय का उद्घाटन किया। वे हेलिकाप्टर से बिदुपुर पहुंचे और कार्यालय उद्घाटन के बाद सड़क मार्ग से चकौसन व चकसिकंदर सहायक कार्यालयों का उद्घाटन किया, इसके बाद पटना लौट गए।
