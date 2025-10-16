Tejashwi Yadav Net Worth: 10वीं फेल तेजस्वी यादव हैं इटली के पिस्टल के शौकीन, जानें कितनी है कुल संपत्ति

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। नई दिल्ली के आरके पुरम से वर्ष 2006 में नौवीं पास 36 वर्षीय तेजस्वी प्रसाद यादव 06 करोड़ 12 लाख 48 हजार 877 रुपये की चल और 01 करोड़ 88 लाख 50 हजार रुपये की अचल संपत्ति के मालिक हैं। हालांकि तेजस्वी 04 करोड़ 40 लाख 50 हजार रुपये के कर्जदार भी हैं।

तेजस्वी पर 18 आपराधिक मुकदमे बिहार के विभिन्न जिलों में हैं, वहीं 04 मुकदमे ट्रिब्यूनल अपील में हैं। वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से बुधवार को निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ हाजीपुर के यहां नामांकन के दौरान दाखिल हलफनामे में तेजस्वी ने यह जानकारी दी है। तेजस्वी के पास अपना कोई वाहन नहीं है। हालांकि उनके पास 200 ग्राम सोने के आभूषण हैं।

तेजस्वी के पास चल संपत्ति कुल 06 करोड़ 12 लाख 48 हजार 877 रुपये की संपत्ति

पास में कैश - 01 लाख 50 हजार रुपये

स्टेट बैंक सचिवालय ब्रांच पटना में बचत खाता में जमा - 31 लाख 87 हजार 117 रुपये

स्टेट बैंक सचिवालय ब्रांच पटना में पीपीएफ खाता में - 21 लाख 157 रुपये

स्टेट बैंक सचिवालय ब्रांच पटना में बचत खाता में जमा - 35 हजार 553 रुपये

एचडीएफसी बैंक, पटना ब्रांच - 1620146

एचडीएफसी बैंक, पटना ब्रांच (ज्वाइंट अकाउंट राबड़ी देवी के साथ) - 222112

एचडीएफसी बैंक, पटना ब्रांच (ज्वाइंट अकाउंट राबड़ी देवी के साथ) - 560 रुपये

स्टेट बैंक सचिवालय ब्रांच पटना में बचत खाता में जमा -200000 रुपये

स्टेट बैंक बेली रोड ब्रांच में फिक्स डिपाजिट - 95 हजार 229 रुपये

एचडीएफ बैंक पटना ब्रांच में फिक्स डिपॉजिट -22 लाख 66 हजार 529

स्टेट बैंक सचिवालय ब्रांच में फिक्स डिपाजिट - 28 लाख 83 हजार 066 रुपये



पत्नी राजश्री के पास पैसे स्टेट बैंक गर्दनीबाग ब्रांच में बचत खाता में -77225 रुपये

आईडीबीआई बैंक, पटना- 533586 रुपये

आईडीबीआई बैंक, पटना में एफडी- 238488 रुपये

पुत्री कात्यायिनी इरिश यादव स्टेट बैंक आफ इंडिया गर्दनीबाग ब्रांच- 385349 रुपये

स्टेट बैंक पटना सुकन्या समृद्धि योजना -162300

स्टेट बैंक मेन ब्रांच पटना में एफडी -800000

तेजस्वी प्रसाद यादव की अन्य संपत्ति इंडियन कंपनी में शेयर - 04 लाख 88 हजार रुपये

200 ग्राम सोने के आभूषण - 17 लाख 13 हजार रुपये

पत्नी राजश्री के पास आभूषण - 480 ग्राम सोना, कीमत- 41 लाख 11 हजार 200 रुपये

पत्नी राजश्री के पास आभूषण- चांदी 2 किलो, कीमत-1 लाख 70 हजार रुपये

पुत्री कात्यायिनी इरिश यादव - सोने का आभूषण 200 ग्राम, कीमत 17 लाख 13 हजार रुपये

पुत्री कात्यायिनी इरिश यादव -चांदी एक किलो, कीमत 85 हजार रुपये

पुत्र इराज लालू यादव - सोने का आभूषण 100 ग्राम, कीमत 8 लाख 56 हजार 500 रुपये

पुत्र इराज लालू यादव - चांदी 500 ग्राम, कीमत 42 हजार 500 रुपये



तेजस्वी प्रसाद यादव के पास अन्य सामग्री डेस्कटॉप और लैपटॉप - 85 हजार

प्लांट एवं मशीनरी - 20 लाख 47 हजार 398 रुपये

पिस्टल मेक इन इटली - 1 लाख 5 हजार 14 रुपये

पत्नी राजश्री के पास घर का सामान- 3 लाख 25 हजार रुपये

इंडियन कंपनी से अन-सिक्योर्ड लोन - 04 करोड़ 40 लाख 50 हजार रुपये

