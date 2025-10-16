Tejashwi Yadav Net Worth: 10वीं फेल तेजस्वी यादव हैं इटली के पिस्टल के शौकीन, जानें कितनी है कुल संपत्ति
हाजीपुर से मिली जानकारी के अनुसार, तेजस्वी प्रसाद यादव, जो नौवीं पास हैं, करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, जिसमें चल और अचल संपत्ति शामिल है। उनके पास कर्ज भी है और उन पर कई आपराधिक मुकदमे भी चल रहे हैं। नामांकन के दौरान दाखिल हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति, देनदारियों और मुकदमों का खुलासा किया है। उनके पास सोना और अन्य संपत्तियां भी हैं।
जागरण संवाददाता, हाजीपुर। नई दिल्ली के आरके पुरम से वर्ष 2006 में नौवीं पास 36 वर्षीय तेजस्वी प्रसाद यादव 06 करोड़ 12 लाख 48 हजार 877 रुपये की चल और 01 करोड़ 88 लाख 50 हजार रुपये की अचल संपत्ति के मालिक हैं। हालांकि तेजस्वी 04 करोड़ 40 लाख 50 हजार रुपये के कर्जदार भी हैं।
तेजस्वी पर 18 आपराधिक मुकदमे बिहार के विभिन्न जिलों में हैं, वहीं 04 मुकदमे ट्रिब्यूनल अपील में हैं। वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से बुधवार को निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ हाजीपुर के यहां नामांकन के दौरान दाखिल हलफनामे में तेजस्वी ने यह जानकारी दी है। तेजस्वी के पास अपना कोई वाहन नहीं है। हालांकि उनके पास 200 ग्राम सोने के आभूषण हैं।
तेजस्वी के पास चल संपत्ति
- कुल 06 करोड़ 12 लाख 48 हजार 877 रुपये की संपत्ति
- पास में कैश - 01 लाख 50 हजार रुपये
- स्टेट बैंक सचिवालय ब्रांच पटना में बचत खाता में जमा - 31 लाख 87 हजार 117 रुपये
- स्टेट बैंक सचिवालय ब्रांच पटना में पीपीएफ खाता में - 21 लाख 157 रुपये
- स्टेट बैंक सचिवालय ब्रांच पटना में बचत खाता में जमा - 35 हजार 553 रुपये
- एचडीएफसी बैंक, पटना ब्रांच - 1620146
- एचडीएफसी बैंक, पटना ब्रांच (ज्वाइंट अकाउंट राबड़ी देवी के साथ) - 222112
- एचडीएफसी बैंक, पटना ब्रांच (ज्वाइंट अकाउंट राबड़ी देवी के साथ) - 560 रुपये
- स्टेट बैंक सचिवालय ब्रांच पटना में बचत खाता में जमा -200000 रुपये
- स्टेट बैंक बेली रोड ब्रांच में फिक्स डिपाजिट - 95 हजार 229 रुपये
- एचडीएफ बैंक पटना ब्रांच में फिक्स डिपॉजिट -22 लाख 66 हजार 529
- स्टेट बैंक सचिवालय ब्रांच में फिक्स डिपाजिट - 28 लाख 83 हजार 066 रुपये
पत्नी राजश्री के पास पैसे
- स्टेट बैंक गर्दनीबाग ब्रांच में बचत खाता में -77225 रुपये
- आईडीबीआई बैंक, पटना- 533586 रुपये
- आईडीबीआई बैंक, पटना में एफडी- 238488 रुपये
पुत्री कात्यायिनी इरिश यादव
- स्टेट बैंक आफ इंडिया गर्दनीबाग ब्रांच- 385349 रुपये
- स्टेट बैंक पटना सुकन्या समृद्धि योजना -162300
- स्टेट बैंक मेन ब्रांच पटना में एफडी -800000
तेजस्वी प्रसाद यादव की अन्य संपत्ति
- इंडियन कंपनी में शेयर - 04 लाख 88 हजार रुपये
- 200 ग्राम सोने के आभूषण - 17 लाख 13 हजार रुपये
- पत्नी राजश्री के पास आभूषण - 480 ग्राम सोना, कीमत- 41 लाख 11 हजार 200 रुपये
- पत्नी राजश्री के पास आभूषण- चांदी 2 किलो, कीमत-1 लाख 70 हजार रुपये
- पुत्री कात्यायिनी इरिश यादव - सोने का आभूषण 200 ग्राम, कीमत 17 लाख 13 हजार रुपये
- पुत्री कात्यायिनी इरिश यादव -चांदी एक किलो, कीमत 85 हजार रुपये
- पुत्र इराज लालू यादव - सोने का आभूषण 100 ग्राम, कीमत 8 लाख 56 हजार 500 रुपये
- पुत्र इराज लालू यादव - चांदी 500 ग्राम, कीमत 42 हजार 500 रुपये
तेजस्वी प्रसाद यादव के पास अन्य सामग्री
- डेस्कटॉप और लैपटॉप - 85 हजार
- प्लांट एवं मशीनरी - 20 लाख 47 हजार 398 रुपये
- पिस्टल मेक इन इटली - 1 लाख 5 हजार 14 रुपये
- पत्नी राजश्री के पास घर का सामान- 3 लाख 25 हजार रुपये
- इंडियन कंपनी से अन-सिक्योर्ड लोन - 04 करोड़ 40 लाख 50 हजार रुपये
अचल संपत्ति का कुल वैल्यू - 01 करोड़ 88 लाख 50 हजार रुपये
प्रोफेशन - सामाजिक कार्य
आयकर बकाया
40277 (2012-13)
2551423 (2014-15)
10981825 (2015-16)
कुल सरकारी बकाया -1 करोड़ 35 लाख 73 हजार 515 रुपये
आयकर में पांच वर्षों में दाखिल आय
2020-2021 - 2,14,350
2021-2022 - 3,76,090
2022-2023 - 4,74,370
2023-2024 - 7,12,010
2024-2025 - 11,46,610
तेजस्वी पर लंबित कुल मुकदमे - 18
लंबित आपराधिक केस - 18
ट्रिब्यूनल में अपील -4
लंबित सिविल अटैचमेंट के केस - 04
