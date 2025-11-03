Bihar Election 2025: भाई तेजप्रताप के खिलाफ पहली बार उतरे तेजस्वी यादव, कहा- पार्टी ही माई-बाप 

जागरण टीम, हाजीपुर/ महुआ। पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। पार्टी ही माईबाप होती है। यह बातें महुआ के गांधी मैदान में महागठबंधन प्रत्याशी डा. मुकेश रौशन के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कही। उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू जी ने खुद डा. मुकेश रोशन को पार्टी का टिकट दिया है।

ऐसी स्थिति में इन्हें यहां से जीता कर भेजना हम सबों का दायित्व है। पार्टी का झंडा हमलोगों के लिए बड़ा है। इससे बड़ा कोई नहीं होता है। उन्होंने कहा कि चुपचाप लालटेन पर अपना मत देकर राजद को जिताएं।

तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह गुजरात में फैक्ट्री लगाते हैं और वोट बिहार के लोगों से उन्हें चाहिए? ऐसी स्थिति में बिहार के लोग उन्हें वोट क्यों देंगे? उन्होंने कहा कि आप हमारी सरकार बनाएं, हम सबके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे।

आप लोग को बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ने के लिए भी यहां उच्च शिक्षा का हब बनाया जाएगा। अस्पताल और रोड को और दुरुस्त किया जाएगा। वहीं दो सौ यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 20 साल की सरकार ने कुछ नहीं किया, वह आपके सहयोग से हम 20 माह में पूरा करेंगे।

पार्टी से बड़ा कोई नहीं: तेजस्वी महनार : प्रखंड के नारायणपुर डेढ़पुरा स्थित सत्यानंद बाबा मंदिर के समीप चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने महागठबंधन प्रत्याशी ईं. रविंद्र सिंह के लिए वोट मांगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग निर्दलीय बनकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है।

महनार की जनता किसी बहकावे में नहीं आएगी। हमारी जीत तय है। सभा को पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम, राजापाकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा कुमारी आदि ने संबोधित किया। लालगंज : स्थानीय ब्रह्मानंद पंजियार कामर्स कालेज मैदान में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की शिवानी शुक्ला के पक्ष में सभा संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 20 साल पुरानी सरकार बदलना है, नया बिहार बनाना है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही 14 नवंबर से नौकरी मिलना शुरू हो जाएगा, जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। डबल इंजन की सरकार में एक भ्रष्टाचार में तो दूसरा अपराध में लिप्त है।

लायन रोकने के लिए बिहार में बदलाव जरूरी: तेजस्वी पातेपुर : स्थानीय विश्वनाथ राय डिग्री कालेज नीरपुर मैदान में चुनावी सभा संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा नीतीश कुमार को हाई जैक कर रखा है। बिहार में बदलाव लाने के लिए जनता मुझे एक मौका दें। राज्य के युवाओं का पलायन रोकने के लिए बिहार में बदलाव जरूरी है। हमारी सरकार में हर परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी।