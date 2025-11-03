Bihar Politics: 'हरे झंडे वाली RJD फर्जी है', तेज प्रताप ने बताया लालू यादव की असली पार्टी कौन? 

जागरण संवाददता, चेहराकलां (वैशाली)। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां अब एक-दूसरे पर जमकर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं। इसी कड़ी में वैशाली में आज जनशक्ति जनता दल पार्टी के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है।

तेज प्रताप यादव ने यह बातें चेहराकलां झापस चौक के निकट चुनावी सभा संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बहुरूपिया से सावधान रहिए। पिछली बार आपने मुझे जिताया तो मैंने मेडिकल कॉलेज दिया। अब महुआ को जिला और इंजीनियरिंग कॉलेज सहित बहुत कुछ देंगे।

सभा को संबोधितक करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि माता-पिता और भाई ने घर और पार्टी से जयचंद के इशारे पर निकलवाया है। अब महुआ क्षेत्र की जनता ही मेरे माता-पिता हैं।

अब मेरे मां-बाप और परिवार आप ही है, मुझे वोट देकर परिवार का सदस्य बनाइए। सभा में ब्रह्मदेव राय मुखिया, पूर्व जिला पार्षद विद्या कुमारी राय, जिलाध्यक्ष सुरेश राय, देवेंद्र राय, सूबेदार राय, रत्नेश राय, रंधीर राय शामिल थे।

वहीं, कृष्णवाड़ा हाईस्कूल मैदान में चुनावी सभा संबोधित करते हुए जनशक्ति जनता दल अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने प्रत्याशी जिला पार्षद रीना चौधरी को जिताने की अपील की।

उन्होंने कहा कि हरा झंडा वाला राजद पार्टी फर्जी है। असली लालू जी की पार्टी यही है। हरा झंडा वाला राजद अब जयचंद की मुट्ठी में है। उन्होंने कहा कि महुआ में उन्हें लोगों का अपार जनसमर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। यहां उनके प्रत्याशी को जिताइए। हम वादा करते हैं कि पातेपुर और महुआ के बीच इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाएंगे।