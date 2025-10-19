Bihar: गाड़ी पर पुलिस का लोगो और नीली-लाल बत्ती, महुआ में तेज प्रताप यादव पर दर्ज हुई FIR

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह महुआ विधानसभा के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में अंचलाधिकारी महुआ ने महुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। तेज प्रताप यादव की नामांकन के दौरान एक बोलेरो गाड़ी पर पुलिस का लोगो और नीला एवं लाल रंग का लाइट लगा हुआ, जो रैली के आगे एस्कॉर्ट करते हुए दिखाई दिया। चुनाव के दौरान पुलिस गाड़ी से एस्कॉर्ट किया जाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया गया है। वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित होने के बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा संज्ञान लेते हुए महुआ थाने में तेज प्रताप के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

यह जानकारी एसपी ललित मोहन शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। उन्होंने बताया कि तेज प्रताप यादव के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में महुआ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। महुआ अंचलाधिकारी मनी कुमार वर्मा ने महुआ थाने में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि तेज प्रताप यादव जन शक्ति जनता दल से बिहार विधानसभा चुनाव में 126 महुआ विधान सभा क्षेत्र से प्रत्याशी है।

जिनका नामांकन कार्यक्रम निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी महुआ के कार्यालय में बीते 16 अक्टूबर को प्रस्तावित था। उनके नामांकन कार्यक्रम के समय का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। प्रसारित वीडियों में देखा गया कि एक उजले रंग का बोलेरो गाड़ी जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर बीआर 03AR1820, जिसके उपर पुलिस हुटर नीला एवं लाल रंग का लाइट लगा हुआ था।