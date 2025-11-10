Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंस्‍टा और फेसबुक पर डर्टी पिक्‍चर देख हुई शॉक्‍ड, पटना के प्रेमी ने द‍िया धोखा तो प्रेम‍िका ने छोड़ी दुनिया

    By RajeshEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 04:41 PM (IST)

    बिदुपुर में एक युवती ने प्रेम प्रसंग में धोखा मिलने और वायरल तस्‍वीरों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। उसने अपने शरीर पर तेल डालकर आग लगा ली थी। पुलिस ने कौशल यादव और उसके मौसा रंजीत यादव को गिरफ्तार किया है, जिन पर तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने का आरोप है। युवती ने पहले भी महिला थाने में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

    prefferd source google
    Hero Image

    सोशल मीड‍िया पर डर्टी पिक्‍चर से आहत युवती ने दी जान। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, बिदुपुर (हाजीपुर)। प्रेम प्रसंग में धोखा और वायरल वीडियो से तंग आकर युवती ने अपनी जान दे दी। रविवार को उसने शरीर पर तेल छिड़ककर आग लगा ली थी। सोमवार को उसकी मौत हो गई।

    इस मामले में पटना जिले के नेउरा थाने के मधुपुर गांव निवासी लालदेव राय के बेटे कौशल यादव एवं उसके मौसा रंजीत यादव पर एफआइआर की गई है। 

    पुल‍िस ने त्‍वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 

    आपत्‍त‍िजनक तस्‍वीर डाल दिया सोशल मीडिया पर 

    एफआइआर में आरोप लगाया गया है क‍ि कौशल ने लड़की को अपने प्‍यार के जाल में फांस लिया। करीब तीन वर्ष से वह मोबाइल पर बात करता था। 

    इसी क्रम में उसने संबंध बनाए और उसकी तस्‍वीर धोखे से अपने मोबाइल में ले ली। उस तस्‍वीर को उसने इंस्‍टाग्राम और फेसबुक पर डाल दिया। 

    अप्रैल महीने में उसने यह करतूत की। इससे लड़की का जीना मुहाल हो गया था। वह स्‍वयं को ठगा और अपमानित महसूस कर रही थी।  

    मह‍िला थाने में की थी श‍िकायत 

    मृतका की मां ने एफआइआर में आरोप लगाया है कि तस्‍वीरें वायरल करने और पूरे प्रकरण की जानकारी मह‍िला थाने में की थी। 

    उस समय महिला थानाध्यक्ष ने युवक का मोबाइल जब्त कर लिया था। उसे इस तरह की हरकत नहीं करने की हिदायत देकर भेज दिया था।

    लेकि‍न कौशल इससे बाज नहीं आया। उसने फिर अपने एक दोस्‍त की मदद से तस्‍वीर को सोशल मी‍ड‍िया पर अपलोड कर दिया। इस बार लड़की यह सहन नहीं कर पाई और उसने आजिज होकर अपनी जान दे दी।  

    पुलिस सूत्रों के मुताबिक कौशल और उस लड़की का ननिहाल आमने-सामने था। वहीं पर दोनों की मुलाकात हुई। इसके बाद उनके बीच करीबी बढ़ी।  
    बिदुपुर थानाध्यक्ष रवि प्रकाश ने बताया कि आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर एक युवती ने आत्महत्या की है। दो लोगों को आरोपित किया गया है। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। 



    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें