संवाद सूत्र, बिदुपुर (हाजीपुर)। प्रेम प्रसंग में धोखा और वायरल वीडियो से तंग आकर युवती ने अपनी जान दे दी। रविवार को उसने शरीर पर तेल छिड़ककर आग लगा ली थी। सोमवार को उसकी मौत हो गई।

इस मामले में पटना जिले के नेउरा थाने के मधुपुर गांव निवासी लालदेव राय के बेटे कौशल यादव एवं उसके मौसा रंजीत यादव पर एफआइआर की गई है।

पुल‍िस ने त्‍वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

आपत्‍त‍िजनक तस्‍वीर डाल दिया सोशल मीडिया पर

एफआइआर में आरोप लगाया गया है क‍ि कौशल ने लड़की को अपने प्‍यार के जाल में फांस लिया। करीब तीन वर्ष से वह मोबाइल पर बात करता था।

इसी क्रम में उसने संबंध बनाए और उसकी तस्‍वीर धोखे से अपने मोबाइल में ले ली। उस तस्‍वीर को उसने इंस्‍टाग्राम और फेसबुक पर डाल दिया।

अप्रैल महीने में उसने यह करतूत की। इससे लड़की का जीना मुहाल हो गया था। वह स्‍वयं को ठगा और अपमानित महसूस कर रही थी।

मह‍िला थाने में की थी श‍िकायत

मृतका की मां ने एफआइआर में आरोप लगाया है कि तस्‍वीरें वायरल करने और पूरे प्रकरण की जानकारी मह‍िला थाने में की थी।

उस समय महिला थानाध्यक्ष ने युवक का मोबाइल जब्त कर लिया था। उसे इस तरह की हरकत नहीं करने की हिदायत देकर भेज दिया था।

लेकि‍न कौशल इससे बाज नहीं आया। उसने फिर अपने एक दोस्‍त की मदद से तस्‍वीर को सोशल मी‍ड‍िया पर अपलोड कर दिया। इस बार लड़की यह सहन नहीं कर पाई और उसने आजिज होकर अपनी जान दे दी।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक कौशल और उस लड़की का ननिहाल आमने-सामने था। वहीं पर दोनों की मुलाकात हुई। इसके बाद उनके बीच करीबी बढ़ी।

बिदुपुर थानाध्यक्ष रवि प्रकाश ने बताया कि आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर एक युवती ने आत्महत्या की है। दो लोगों को आरोपित किया गया है। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। पुलिस तफ्तीश कर रही है।





