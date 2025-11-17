Sonpur Mela 2025: सोनपुर मेले में उमड़ी रिकॉर्ड तोड़ भीड़, सात दिनों में चार लाख से ज्यादा दर्शक

संवाद सहयोगी, सोनपुर। विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले का आकर्षण चरम पर है। रविवार को मेले में उमड़ी अभूतपूर्व भीड़ ने नया इतिहास रच दिया। अनुमान के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा को छोड़कर पिछले सात दिनों में चार लाख से अधिक लोग मेला घूम चुके हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेले में रिकॉर्ड भीड़ के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह अस्त-व्यस्त रही। 9 नवंबर को मेला शुरू होने के बाद से दर्शकों का उत्साह लगातार बना हुआ है। लोग पहले बाबा हरिहरनाथ के दरबार में पूजा-अर्चना कर रहे हैं, उसके बाद मेले में खरीदारी का आनंद ले रहे हैं।

शनिवार और रविवार दोनों दिन मेले के बाजारों, दुकानों और स्टालों पर भारी भीड़ रही। वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, मधुबनी समेत बिहार के विभिन्न जिलों से लोगों का लगातार आवागमन हो रहा है। मेला इस समय अपने पूर्ण शबाब पर दिखाई दे रहा है।

हालांकि अभी भी कई सरकारी और गैर-सरकारी प्रदर्शनियों का निर्माण कार्य जारी है। खासकर कृषि प्रदर्शनी अभी तक नहीं खुली है। यह प्रदर्शनी हर साल किसानों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहती है, जहां अत्याधुनिक खेती तकनीक और कृषि वैज्ञानिकों की संगोष्ठियां आयोजित होती हैं।

लाखों लोग मेला घूम चुके हैं, लेकिन इस वर्ष प्रदर्शनी देर से शुरू हो रही है। मेले में थिएटर के साथ-साथ झूले, जादू शो और बच्चों के लिए कई तरह की मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध हैं। ब्रांडेड आइसक्रीम के कई स्टॉलों पर भी मेले जैसा ही नजारा देखा जा रहा है।

नखास रोड पर उमड़ी भीड़ देखते ही बनती है, जिसे मेले की हृदयस्थली माना जाता है। वहीं चिड़िया बाजार मार्ग में इतनी भीड़ है कि लोगों का चलना मुश्किल हो जा रहा है। गर्म कपड़ों और हस्तशिल्प की दुकानों पर लग रही भीड़ दुकानदारों की बिक्री इस बार काफी अच्छी हो रही है। मेले में इस वर्ष गर्म कपड़ों की दुकानें अधिक संख्या में लगी हैं। पर्यटन विभाग के मुख्य पंडाल के बगल स्थित आर्ट एंड क्राफ्ट गांव में भी भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां शाल, चादर व घर सजाने की वस्तुओं सहित कई हस्तशिल्पी स्टाल लगे हैं।