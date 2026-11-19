संवाद सहयोगी, सोनपुर(वैशाली)। कभी हजारों हाथियों की चिंघाड़, विशालकाय गजराजों की मौजूदगी और पशुओं की खरीद-बिक्री से गुलजार रहने वाला विश्वप्रसिद्ध हरिहरक्षेत्र सोनपुर मेला आज बदलती पहचान की कहानी कह रहा है। जिस मेले में हाथियों को देखने के लिए देश-विदेश से पर्यटक पहुंचते थे, वहां अब थियेटर की नर्तकियों के घुंघरुओं की झंकार सुनाई देती है। कभी हाथियों का बाजार सोनपुर मेले की सबसे बड़ी पहचान हुआ करता था, लेकिन आज वह इतिहास के पन्नों में सिमटकर रह गया है।

कभी दो हजार हाथियों से गुलजार रहता था सोनपुर मेला सोनपुर मेला सिर्फ मनोरंजन या व्यापार का केंद्र नहीं था, बल्कि पशुओं की खरीद-बिक्री के लिए देश-दुनिया में मशहूर था। गाय, बैल, भैंस के साथ हाथियों का विशाल बाजार यहां की सबसे बड़ी खासियत हुआ करता था।

स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार, एक समय मेले में दो हजार से अधिक हाथी पहुंचते थे। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों से हाथी पालक अपने गजराजों के साथ आते थे। केरल और असम के व्यापारी भी यहां हाथियों की खरीद-बिक्री के लिए पहुंचते थे।

हाथियों को देखने उमड़ते थे विदेशी पर्यटक मेले में हाथियों की मौजूदगी इतनी खास होती थी कि देश ही नहीं, विदेशों से भी पर्यटक इन्हें देखने पहुंचते थे। गंडक नदी के किनारे उत्तर और दक्षिण दिशा में फैले खुले मैदान में हाथियों का बाजार सजता था।

खूंटों से बंधे विशाल दांत वाले हाथी और उनके बच्चे लोगों के आकर्षण का केंद्र होते थे। पर्यटक इनके साथ तस्वीरें खिंचवाते थे। जापान, ब्रिटेन, ब्राजील और यूरोप के कई देशों से आने वाले सैलानी भी इस नजारे को देखने पहुंचते थे।

नारायणी में हाथियों का स्नान देखने सुबह से जुटती थी भीड़ सोनपुर मेले में हाथियों का नारायणी स्नान भी खास आकर्षण हुआ करता था। सूर्योदय से पहले ही पर्यटक नदी के विभिन्न घाटों पर पहुंच जाते थे, ताकि हाथियों के स्नान के यादगार दृश्य को कैमरे में कैद कर सकें।

गजराजों का नदी में उतरना और स्नान करना मेले की अलग पहचान थी। धार्मिक मान्यता भी इस परंपरा से जुड़ी है। माना जाता है कि गज-ग्राह युद्ध के दौरान भगवान विष्णु ने इसी क्षेत्र में प्रकट होकर अपने भक्त गज को ग्राह से मुक्त कराया था। इसी वजह से हाथी पालकों के लिए यह क्षेत्र विशेष महत्व रखता था।

कानून ने बदली मेले की तस्वीर, हाथियों का बाजार हुआ खत्म समय के साथ कानूनी पाबंदियों ने हाथियों के बाजार को पूरी तरह बदल दिया। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत हाथियों की खरीद-बिक्री पर रोक लगने के बाद मेले में उनकी संख्या घटने लगी।

बाद में हाथियों को उपहार के रूप में देने की परंपरा भी प्रतिबंधित हो गई। इसका सीधा असर सोनपुर मेले की पुरानी पहचान पर पड़ा। कभी हजारों हाथियों से गुलजार रहने वाला बाजार धीरे-धीरे खाली होता चला गया। हाथियों के बाद गाय-भैंस और बैलों का बाजार भी सिमटा सोनपुर मेले की मुश्किलें सिर्फ हाथियों तक सीमित नहीं रहीं। दूसरे पशुओं का बाजार भी लगातार छोटा होता गया। वर्ष 2007 में मेले से असम के बोंगाईगांव और न्यू जलपाईगुड़ी आदि स्थानों पर भैंसों को ले जाने पर रोक लगा दी गई।

वहीं, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से दुधारू नस्ल की गायों का आना भी बंद हो गया। बैलों की संख्या में भी लगातार गिरावट आई। इस तरह पशु प्रधान मेले की पहचान धीरे-धीरे कमजोर होती चली गई। चिड़िया बाजार भी हुआ वीरान, लुप्त हो गईं कई पुरानी परंपराएं कभी सोनपुर मेले का चिड़िया बाजार भी पर्यटकों के आकर्षण का बड़ा केंद्र हुआ करता था। यहां विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटती थी। सरकारी नियमों के लागू होने के बाद अब यहां गिनती के पक्षी ही नजर आते हैं।

इसके साथ ही मेले की कई पुरानी परंपराएं भी खत्म हो गईं। पशुपालन विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्नत नस्ल के पशुओं के मालिकों को सम्मानित किया जाता था। इस आयोजन में राज्यपाल भी शामिल होते थे। पुलिस पुरस्कार समारोह और सम्मान की परंपरा भी इतिहास बनी सोनपुर मेले में पुलिस पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित होता था। इसमें कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मियों और सामाजिक क्षेत्र में बहादुरी दिखाने वाले नागरिकों को पुलिस महानिदेशक सम्मानित करते थे। ऐसे आयोजनों से मेले की सामाजिक और प्रशासनिक पहचान भी मजबूत होती थी। लेकिन अब ये आयोजन भी अतीत का हिस्सा बन चुके हैं। मेले में बदलाव के साथ इसकी कई सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराएं भी धीरे-धीरे गायब हो गईं।

विश्वप्रसिद्ध मेला, फिर भी राष्ट्रीय मेले का दर्जा अधूरा सोनपुर मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा देने की मांग लंबे समय से उठती रही है। विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमों के मंचों से भी यह मांग दोहराई जाती रही, लेकिन अब तक इसे मंजूरी नहीं मिली है।