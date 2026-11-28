जागरण संवाददाता, हाजीपुर। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले की कृषि प्रदर्शनी में स्वदेशी सब्जी बीजों ने फ्रांस से आए सैलानी डिन पियर्वे का ध्यान खींचा।

राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित युवा कृषि उद्यमी संजीव कुमार के स्टाल पर पहुंचे विदेशी सैलानी ने भारतीय बीजों की विशेषताओं, संरक्षण और खेती की तकनीक के बारे में जानकारी ली। उन्हें खास तौर पर हाजीपुर की अर्ली फूलगोभी की विशेषता और गुणवत्ता के बारे में विस्तार से बताया गया।

सैलानी ने स्टाल पर उपलब्ध पालक, मूली, धनिया, फ्रेंच बीन और गाजर सहित विभिन्न स्वदेशी सब्जियों के बीज खरीदे। उन्होंने कहा कि इन बीजों को फ्रांस ले जाकर खेती करेंगे। फसल तैयार होने के बाद उसकी गुणवत्ता और स्वाद के अनुभव भी साझा करेंगे। फ्रांस के सैलानी के स्टाल पर पहुंचने और स्वदेशी बीजों में रुचि दिखाने की खबर से वहां लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान स्टाल पर मौजूद संजीव कुमार के सहयोगी प्रदीप चौधरी ने उनका स्वागत किया।

सोनपुर मेले में रविवार को सुरों की महफिल विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले में रविवार को संगीत की रंगारंग महफिल सजेगी। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोकगीत, सूफी गायन और प्रतियोगिता के माध्यम से कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम का खास आकर्षण चर्चित गायक कुमार सत्यम की प्रस्तुति और सोनपुर आइडल का क्वार्टर फाइनल होगा।