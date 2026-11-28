जागरण संवाददाता, हाजीपुर। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले में पशु बाजार की रौनक बनी हुई है। पशुपालन विभाग की 26 नवंबर की दैनिक रिपोर्ट के अनुसार मेले में कुल 1,322 घोड़े मौजूद हैं। इनमें 263 घोड़ों की बिक्री हुई, जबकि इससे पिछले दिन 327 घोड़े बिके थे।

घोड़ों का अधिकतम बिक्री मूल्य 3.91 लाख और न्यूनतम 83 हजार रुपये दर्ज किया गया। रिपोर्ट के अनुसार मेले में 357 बकरी-भेड़ और 162 श्वान भी मौजूद हैं। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों के अन्य पशुओं की भी उपस्थिति दर्ज की गई है।