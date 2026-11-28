अवध किशोर शर्मा, हाजीपुर। विश्व प्रसिद्ध हरिहरक्षेत्र सोनपुर मेले का इतिहास बेहद गौरवशाली और वैभवपूर्ण रहा है।

आज से ठीक 204 वर्ष पूर्व, यानी वर्ष 1822 में लगे इस ऐतिहासिक मेले में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देश भर के 50 राजाओं और 50 नवाबों ने अपने शाही खेमे लगाए थे।

इतना ही नहीं, 20 हजार उमराव व जमींदार और 400 वरिष्ठ अंग्रेज पदाधिकारी भी इस भव्य समागम का हिस्सा बने थे।

यह दुर्लभ ऐतिहासिक जानकारी प्रसिद्ध बंगला पत्रिका संवाद कौमुदी की रिपोर्ट में दर्ज है, जिसे सारण प्रमंडल के पूर्व आयुक्त एके विश्वास ने सार्वजनिक किया था।

28 नवंबर 1822 को कार्तिक पूर्णिमा पर उमड़ा था आस्था का महाकुंभ

रिपोर्ट के अनुसार, 28 नवंबर 1822 को कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर शुरू हुआ यह मेला सात दिनों तक चला था।

उस दौर में सोनपुर के कालीघाट और हाजीपुर के कौनहारा घाट पर गंगा और गंडक नदियों का संगम हुआ करता था।

कार्तिक पूर्णिमा के दिन संगम में डुबकी लगाने के लिए बिहार प्रांत से करीब 5 लाख स्त्री-पुरुष और 50 हजार ब्राह्मण जुटे थे। नदी के दोनों तट साधु-संतों के महामिलन, पूजा-पाठ और गंगा और नारायणी के जयघोष से गुंजायमान थे।