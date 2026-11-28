जागरण संवाददाता, नयागांव। फसलों को कीटों से बचाने के लिए अब हर बार रासायनिक कीटनाशकों का सहारा लेना जरूरी नहीं होगा। खेत में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों, मित्र कीटों और जैविक उपायों से भी फसलों को सुरक्षित रखा जा सकता है।

किसानों को खेती की इसी तकनीक से रूबरू कराने के लिए सोनपुर प्रखंड के गोपालपुर गांव में शुक्रवार से किसान खेत पाठशाला की शुरुआत की गई। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र, पटना की ओर से रबी 2026-27 के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन वनस्पति संरक्षण अधिकारी विवेक कांत गुप्ता की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम में सहायक वनस्पति संरक्षण अधिकारी एसए सज्जाद, साक्षी सहित स्थानीय किसान मौजूद रहे। यह प्रशिक्षण लगातार 14 सप्ताह तक चलेगा। मित्र कीटों को पहचानेंगे, अनावश्यक दवा छिड़काव से बचेंगे प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य किसानों को समेकित नाशीजीव प्रबंधन (आईपीएम) की तकनीकों से जोड़ना है, ताकि कीट नियंत्रण के लिए रासायनिक दवाओं पर निर्भरता कम की जा सके। किसानों को बताया जाएगा कि खेत में पाए जाने वाले सभी कीट नुकसानदायक नहीं होते। कुछ मित्र कीट ऐसे भी होते हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इनकी पहचान और संरक्षण के तरीके भी सिखाए जाएंगे।

खेत में ही होगा तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण किसानों को गर्मी में गहरी जुताई, बीज एवं मिट्टी उपचार और फसल चक्र अपनाने की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप, पीला-नीला चिपचिपा ट्रैप, गल मक्खी जाल और लाइट ट्रैप के इस्तेमाल का तरीका भी बताया जाएगा। जैविक एवं वानस्पतिक कीटनाशकों के महत्व और उपयोग पर विशेष जानकारी दी जाएगी।