जागरण संवाददाता, बक्सर। बक्सर जिले में 2018-19 से 2023-24 के बीच अनाज का उत्पादन करीब 40 प्रतिशत बढ़ा, जबकि दलहन का उत्पादन 28 प्रतिशत और तिलहन का 45 प्रतिशत घट गया। इसकी प्रमुख वजह फसलों की प्रति हेक्टेयर उपज में आया अंतर है।

दूसरी ओर, उपलब्ध भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार 2018-19 से 2022-23 के बीच जिले का शुद्ध बोया गया क्षेत्र 5,499 हेक्टेयर घट गया। गैर-कृषि उपयोग वाली भूमि में भी वृद्धि दर्ज की गई है। शुभ नारायण पाठक की रिपोर्ट...

छह साल में उत्पादन का बदलाव (उत्पादन मीट्रिक टन में)

फसल समूह 2018-19 2023-24 बदलाव अनाज 4,83,134 6,75,195 39.8% वृद्धि दलहन 7,763 5,578 28.1% कमी तिलहन 2,451 1,348 45% कमी





प्रति हेक्टेयर उपज में बदलाव (किलोग्राम प्रति हेक्टेयर)

फसल समूह 2018-19 2023-24 बदलाव अनाज 2,721 3,687 35.5% वृद्धि दलहन 1,374 911 33.7% कमी तिलहन 1,315 777 40.9% कमी

फसलवार रकबे की स्थिति (हेक्टेयर में)

फसल समूह 2018-19 2023-24 अनाज 1,77,559 1,83,111 दलहन 5,651 6,122 तिलहन 1,864 1,734

अनाज का रकबा छह साल में 3.1% बढ़ा, दलहन का 8.3% बढ़ा और तिलहन का करीब 7% घटा। इसलिए दलहन-तिलहन का उत्पादन घटने को केवल उनके रकबे में कमी का नतीजा नहीं माना जा सकता।

कृषि भूमि में कमी के संकेत (भूमि उपयोग के जिला स्तरीय आंकड़े, हेक्टेयर में)

वर्ष शुद्ध बोया गया क्षेत्र सकल फसल क्षेत्र गैर-कृषि उपयोग की भूमि 2018-19 1,44,728 2,01,276 13,220 2019-20 1,42,107 1,96,947 13,222 2021-22 1,39,520 1,97,758 13,222 2022-23 1,39,229 1,90,564 13,869

2018-19 से 2022-23 के बीच

शुद्ध बोया गया क्षेत्र 5,499 हेक्टेयर घटा।

सकल फसल क्षेत्र 10,712 हेक्टेयर घटा।

गैर-कृषि उपयोग की भूमि 649 हेक्टेयर बढ़ी।

शुद्ध और सकल क्षेत्र का अर्थ

शुद्ध बोया गया क्षेत्र : एक साल में जितनी अलग-अलग जमीन पर कम से कम एक बार फसल बोई गई, उसे एक बार गिनकर निकाला गया क्षेत्र।

सकल फसल क्षेत्र : एक साल में जितनी बार जिस जमीन पर फसल बोई गई, उन सभी बुवाइयों का जोड़। एक ही खेत में धान और गेहूं लेने पर दोनों का क्षेत्र इसमें जुड़ता है।



