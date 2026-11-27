जागरण संवाददाता, हाजीपुर। विश्वप्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले में इस बार भी उत्तर प्रदेश के बहराइच शरीफ की प्रसिद्ध मिठाइयों की खुशबू फैली हुई है।

लकड़ी बाजार रोड में सजे स्टाॅल खरीदारों को आकर्षित कर रहे हैं। हालांकि, समय के साथ बहराइच के पुराने मिठाई विक्रेताओं की संख्या में कमी आई है। मेले की शुरुआत से ही मुस्लिम व्यवसायी यहां मिठाइयों की दुकानें लगाते रहे हैं।